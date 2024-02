Vente OM: des nouvelles révélations sur McCourt !

Toujours d’actualité et dans des rumeurs récurrentes, la vente de l’Olympique de Marseille est pour l’heure loin d’être conclue. D’après les informations de La Provence, Franck McCourt, qui n’a plus été vu à Marseille depuis août 2023 et la 1e journée de Ligue 1 face à Reims, n’aurait toujours pas l’intention de vendre le club phocéen.

Ce samedi, dans son hebdomadaire (1899) consacré à l’OM, La Provence est revenu sur le cas Franck McCourt, qui n’a plus mis les pieds à Marseille depuis le 23 août dernier. Ce qui, évidemment, a suscité de nombreuses interrogations.

L’HOMME INVISIBLE. Enquête sur les mystères de Frank McCourt.

Voici la Une du numéro 6 de « 1899 L’Hebdo », le magazine de @laprovence consacré à l’#OM, en vente dans les kiosques à partir de samedi et en ligne dès demain pour nos abonnés numériques. pic.twitter.com/Rbdw9DCVeP — Alexandre Jacquin (@AJac13) February 15, 2024

« McCourt, qui préfère l’anonymat de la plage de Saint-Tropez, ne se retrouverait pas dans un esprit de vente »

Lu dans @laprovence : « Si d’éventuels investisseurs prennent régulièrement la température sur une cession de l’#OM, Mc Court ne se trouverait toujours pas dans cet état d’esprit. » — OManiaque (@OManiaque) February 17, 2024

Selon l’hebdo, si l’Américain ne vient plus à Marseille, c’est parce qu’il préfère le calme et l’anonymat de la plage de Saint-Tropez dont il est propriétaire. « Si d’éventuels investisseurs prennent régulièrement la température sur une cession de l’OM, Mc Court ne se trouverait toujours pas dans cet état d’esprit », peut-on lire dans 1899.

À noter que La Provence affirme également que l’entourage du propriétaire de l’OM est représenté en France: « Shéhérazade (Semsar de Boisséson) est souvent en France, elle est l’émanation de McCourt sur le sol français. Le club reste animé par son actionnaire via Shéhérazade. »

L’entourage de Mc Court à @laprovence : « Shéhérazade (Semsar de Boisséson) est souvent en France, elle est l’émanation de McCourt sur le sol français. Le club reste animé par son actionnaire via Shéhérazade » 👉La Franco-Iranienne siège au conseil de surveillance de l’#OM — OManiaque (@OManiaque) February 17, 2024

