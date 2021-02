Vente OM : Deux rendez-vous décisifs en fin de semaine?

Sur son compte Twitter, Thibaut Vezirian est revenu sur ses informations sur la vente de l’Olympique de Marseille. Selon le journaliste, il devrait y avoir deux réunions en fin de semaine qui pourraient être décisives.

Alors qu’il y a quelques semaines, Thibaut Vezirian évoquait un probable accord entre les différentes parties aux alentours de mars prochain, il a expliquait dans une vidéo que les négociations allaient plus vites que prévu.

Les réunions de jeudi et vendredi seront décisives — VEZIRIAN

Ce mercredi il annonce dans un tweet que deux réunions auront lieu ce jeudi et vendredi et qu’elles pourraient être décisives…

« Dans la vidéo d’hier, vous avez déjà pas mal d’infos. Je pense en sortir une autre demain. Vous en saurez plus encore. Les réunions de jeudi et vendredi seront décisives. Et ensuite, on se calera un live pour papoter entre gens bien informés » Thibaut Vezirian – Source : Twitter (03/02/21)