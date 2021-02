Vente OM : Vezirian l’assure, « ça va un peu plus vite que prévu » !

Avec le départ d’André Villas-Boas et l’atmosphère autour du club, nombreux sont ceux qui attendent la vente du club… Thibaut Vezirian croit savoir que les négociations s’accélèrent.

L’Olympique de Marseille est dans une spirale très négative… Après les incidents de la Commanderie, c’est maintenant André Villas-Boas qui quitte le club, la veille du match face à Lens.

fin février, on pourrait aboutir à la fin des négociations et aux signatures ultimes — VEZIRIAN

Selon les supporters, cette crise est notamment dû à la mauvaise gestion des actuels propriétaires du club. Depuis plusieurs mois maintenant, les rumeurs autour de la vente de l’Olympique de Marseille fleurissent. Thibaut Vezirian nous informe dans une vidéo YouTube que les négociations avancent plus vite que prévue.

« J’ai l’impression que fin février, on pourrait aboutir à la fin des négociations et aux signatures ultimes. Ça va un peu plus vite que prévu. Après, il faudra l’officialisation, mais pour la date que vont choisir les vendeurs et des acheteurs, je n’en sais rien. (…) En tout cas, on est bien sur un deal colossal qui comprend le stade aussi, qui va faire un bien fou au football français et générer certainement de droits télés plus solides à l’avenir. Une autre petite info, il y aura bien dans les signatures – les aides financières – sponsors – partenaires, vous utilisez le mot que vous voulez, DP World. C’est une grande société qui gère notamment le port de Marseille Fos, et des dizaines dans le monde entier, ce sont des Émiratis de Dubaï qui viendraient aider financièrement le futur OM racheté afin de devenir un très grand club. C’est donc très carré et très sérieux. Un deal colossal se met en place. Je suis un optimiste, mais je prends des précautions, tout est très bien parti, mais on a vu ce week-end que ça pouvait se retourner vite. Il manque encore quelques détails et d’ultimes signatures. » Thibaut Vezirian – Source : Vidéo YouTube