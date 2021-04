Vente OM : Discussions confirmées avec l’Arabie Saoudite, Bin Talal a donné sa réponse finale?

Ce lundi, le journaliste anglais Ben Jacobs a posté un tweet concernant la vente de l’Olympique de Marseille. Selon lui, le clan saoudien a mis un terme aux discussions parce qu’ils ne parvenaient pas à trouver un accord !

Alors que Thibaud Vezirian a donné rendez-vous aux sceptiques en mai prochain concernant la vente de l’Olympique de Marseille, un journaliste anglais a donné des nouvelles totalement contradictoires !

Selon ce dernier, les clans McCourt et Bin Talal n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur une offre. L’actuel propriétaire ne serait pas encore prêt à céder le club, à moins d’une offre astronomique !

« Mise à jour sur la prise de contrôle de Marseille. On me dit que le prince Bin Talal a maintenant mis fin à son intérêt pour l’OM. Il n’y aura pas d’accord avec l’Arabie saoudite. Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur un prix malgré les discussions depuis novembre dernier. Selon mes dernières informations, McCourt n’est pas prêt à vendre à moins qu’une offre astronomique ne soit déposée. » Ben Jacobs – Source : Twitter (05/04/21)

🚨 Marseille takeover update. Told Prince Talal has now ended his interest in OM. There will be no Saudi deal. Parties couldn’t agree a price despite on-off talks since last November. As per my last update McCourt is not prepared to sell unless an astronomical offer is tabled.

