Vente OM : Fournier répond à la rumeur saoudienne !

Cité il y a quelques semaines dans un projet de rachat avec l’Arabie Saoudite, Julien Fournier a expliqué les détails de cette affaire !

Cela fait plusieurs années que le fantasme de voir l’OM sous pavillon saoudien fait rêver certains supporters de l’Olympique de Marseille. Ces derniers ont récemment vu sortir une rumeur impliquant Julien Fournier comme intermédiaire pour l’Arabie Saoudite.

Invité dans l’After Foot sur RMC, l’ancien dirigeant de l’OGC Nice a expliqué qu’il avait bien été contacté pour racheter le club. Il n’était alors qu’un simple preneur d’informations pour un probable racheteur qui avait l’air intéressé. Seulement, Franck McCourt a été ferme.

🔵⚪ Invité de l’After Foot, Julien Fournier a commenté la rumeur l’ayant annoncé porteur d’un projet saoudien de rachat de l’OM. Selon Fournier, le propriétaire du club marseillais, Frank McCourt, n’est pas vendeur.https://t.co/SXaFUROGIM — RMC Sport (@RMCsport) December 5, 2023

« Je ne suis pas au courant. Je l’ai lu, mais je n’y suis absolument pour rien. Marseille j’y ai passé douze années, j’ai un attachement particulier pour ce club, cette ville. Pour être transparent avec vous, ce n’est pas ‘Julien Fournier va venir avec les Saoudiens’. C’est qu’à un moment donné, il y a eu quelqu’un qui s’intéressait au club et qui a pris contact avec moi parce qu’il savait que je connaissais l’environnement et pour savoir s’il y avait possibilité de, avoue Julien Fournier à RMC. Je suis juste allé prendre les informations, et le vendeur n’étant pas vendeur, alors il n’était pas question de faire une Ajroudi. Poliment, gentiment mais fermement, il (Frank McCourt) m’a fait dire qu’il voulait garder le club. Quand on aime un club, il ne faut pas aller y mettre le bazar. Si un jour il (McCourt) est vendeur, si quelqu’un vient me voir parce que ça l’intéresse, pourquoi pas. Mais aujourd’hui c’est plus du fantasme qu’autre chose. »