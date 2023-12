OM: Les probables titulaires face à Lyon !

L’Olympique de Marseille reçoit Lyon en match en retard de la 10e journée de Ligue 1 ce mercredi soir. Voici le onze que devrait proposer Gennaro Gattuso ce soir.

L’OM va donc devoir se passer de son capitaine, blessé face au LOSC le mois dernier, Valentin Rongier a été opéré du genou et va être absent plusieurs semaines. Pape Gueye est encore suspendu, il sera disponible ce weekend face à Lorient. Joaquin Correa est blessé et devrait encore être forfait pour ce match, Iliman Ndiaye est lui suspendu suite à son carton rouge direct récolté face à Rennes.

Pau Lopez sera titulaire dans les buts. Mbemba devrait être aligné en défense avec Gigot. Clauss sera titulaire, il a été sorti à la mi-temps face à Rennes car fatigué. Lodi reste incertain car légèrement blessé aux adducteur, il pourrait être remplacé par Murillo. Veretout devrait faire son retour au milieu avec Kondogbia. Devant, Harit devrait être décalé sur le côté gauche, laissant l’axe à son compatriote Ounahi. Sarr, malgré des prestations médiocres, devrait conserver son poste d’ailier droit, Aubameyang qui vient de marquer 4 buts en 2 matches sera vraisemblablement titularisé en pointe de l’attaque.

4-2-3-1 avec Ounahi et Harit ?

Lopez

Clauss Mbemba Gigot Lodi (ou Murillo)

Kondogbia Veretout

Sarr Ounahi Harit

Aubameyang

L’OM est en forme et on va essayer d’aller les challenger

Pierre Sage, le coach intérimaire lyonnais, s’est exprimé en conférence de presse avant le déplacement à Marseille. «On est surtout surpris de jouer ce match dans ces conditions-là, mais c’est comme cela, on ne va pas se victimiser maintenant. Pour moi, c’est très bien de jouer ce très gros match maintenant, face à un adversaire de très haut niveau, l’OM est en forme et on va essayer d’aller les challenger. On attend que le transport soit sécurisé, mais dans le stade, il faudra être imperméable à la situation. On va là-bas avec l’idée de faire un bon match et surtout un résultat. On veut se centrer sur le jeu pour être imperméable au reste. Des joueurs qui ne sont pas dans le groupe souhaitent venir à Marseille pour donner un maximum d’énergie sur le terrain et autour de l’équipe».