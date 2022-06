Vente OM : La réaction de McCourt (« sorti de ses gonds »)

Hier soir, le journaliste Romain Molina a révélé de nouvelles informations concernant la vente de l’Olympique de Marseille. L’entourage de Frank McCourt n’a pas tardé a réagir.

Ce jeudi soir, le journaliste indépendant Romain Molina a révélé de nouvelles informations concernant l’avenir de l’Olympique de Marseille. Selon lui des négociations ont bien lieu actuellement pour une vente du club dans les semaines à venir (voir plus bas). L’entourage de Frank McCourt n’a pas tardé a réagir et serait ainsi « sorti de ses gonds » en faisant de nouveau savoir dans la soirée que ceci était faux, que l’Américain serait là pour longtemps, et qu’il envisageait d’éventuelles poursuites judiciaires, indique La Provence. Le quotidien régional précise par ailleurs que Pablo Longoria et le directeur de la stratégie de l’OM, Pablo Iriondo, sont attendus à Boston en début de semaine prochaine pour évoquer l’avenir du club à long terme.

VIDEO / Oui, l’OM est bien en pourparlers pour une vente !https://t.co/1IxXQayfMJ Contrairement au discours officiel, McCourt et ses équipes discutent depuis des mois avec plusieurs groupes. Explication/chronologie d’une saga qui ne diffère pas des autres rachats de club… — Romain Molina (@Romain_Molina) June 2, 2022

Romain Molina affirmais hier soir que des négociations sont en cours pour une vente du club :

« Oui, l’OM est bien en pourparlers pour une vente. McCourt a sondé le marché depuis deux ans. Sa première volonté était de vendre à un autre groupe américain dont je n’ai pas le nom… Il y a ce vieux serpent de mer Saoudien. Il y a un an et demi on leur a proposé le dossier et ils ont regardé. Là il y a une accélération qui s’est pas au printemps dernier.le fond souverain saoudiens est en pourparler avec l’OM pour racheter le club. Je ne sais pas si c’est en négociations exclusives mais ça pourrait se terminer dans le mois . Depuis des mois, des discussions se sont intensifiées. » Source : Romain Molina (journaliste indépendant)