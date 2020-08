Vente OM : La réponse sèche du clan Ajroudi à Boudjellal !

Mourad Boudjellal a abandonné le projet de rachat de l’Olympique de Marseille ce vendredi. Il en a profité pour tacler Mohammed Ajroudi sur ses méthodes. Dans des propos recueillis par Foot Mercato, le clan Ajroudi a répondu !

La vente OM n’est décidément pas terminée ! Bien que Mourad Boudjellal quitte le projet et se désolidarise de Mohammed Ajroudi, le clan du franco-tunisien continue de vouloir atteindre son objectif. Boudjellal mettait notamment en cause la banque Wingate qui est en charge du rachat.

Nous ne cherche pas à répondre à des attaques de gens aussi peu sérieux que Monsieur Boudjellal — COHEN ( WINGATE )

Dans un entretien accordé à Foot Mercato, Stéphane Cohen, co-fondateur de la banque Wingate, a tenu à répondre !

« Nous ne cherche pas à répondre à des attaques de gens aussi peu sérieux que Monsieur Boudjellal, mais j’ai malheureusement constaté que son incompétence en matière de process d’acquisition nous a fait perdre du temps en raison de sa recherche de reconnaissance médiatique pour servir ses propres intérêts. Heureusement que notre client a décidé d’écouter nos conseils et ceux de Marc Deschenaux en l’écartant des discussions confidentielles qui ne peuvent subir l’exubérance et la démesure. Ses déclarations ne nous détourneront pas de notre objectif qui est de réussir à trouver un deal avec Messieurs McCourt et Eyraud »

Stéphane Cohen, co-fondateur de la banque Wingate – Source : Foot Mercato