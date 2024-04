Vente OM : L’Arabie Saoudite attend un signe de McCourt?

Les rumeurs de vente de l’Olympique de Marseille gravite toujours autour du club depuis plusieurs années. Georges Malbrunot, auteur d’un livre sur Mohamed Ben Salmane, donne l’un des raisons pour laquelle ce n’est pas encore bouclé !

L’Olympique de Marseille est toujours sous la propriété de Frank McCourt malgré les rumeurs persistances sur un probable rachat de la part de l’Arabie Saoudite. Georges Malbrunot, spécialiste du Moyen-Orient et Grand Reporter pour Le Figaro explique dans son dernier ouvrage « MBS Confidentiel » que le fameux « PIF » attend un signe de l’homme d’affaires américains avant de démarrer des négociations.

« On discutera pour racheter l’OM le jour ou le propriétaire sortira un mandat de vente et non pas des pseudo-intermédiaires qui se croient mandatés », aurait glissé le Pif au spécialiste. Cependant, McCourt ne semble pas déterminé à vouloir vendre le club de sitôt.

Comment Karim Benzema irrite ses hôtes saoudiens? Mohamed Ben Salmane rachètera-t-il l’OM? A lire dans MBS Confidentiel, qui vient de paraître chez Michel Lafon. pic.twitter.com/cz3RYkh2Tc — Georges Malbrunot (@Malbrunot) April 9, 2024

Ce sont des rumeurs ! Ce récit extérieur de déstabilisation

Interrogé par le média AS sur la vente OM, Pablo Longoria a été clair. « Ce sont des rumeurs. Elles font partie de ce récit extérieur de déstabilisation. » Le président de l’OM a aussi évoqué l’absence de titre au club olympien. « C’est un objectif, mais pour atteindre l’objectif, vous avez toujours besoin du chemin, de la méthodologie et de la procédure pour atteindre votre objectif. Je crois que le chemin est marqué par une stabilité qui définit un modèle de jeu bien défini. Nous sommes en train de codifier le type de modèle de football que nous voulons. » La stabilité n’a pas forcément était la base de sa politique depuis son arrivée…