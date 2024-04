OM : Le club ne compte pas abandonner pour les supporters marseillais à Benfica !

Ce mardi soir, Benfica a annoncé via un communiqué que les places des supporters marseillais devraient être annulés. Le club marseillais a publié un nouveau communiqué, affirmant ne pas laisser tomber !

Ce jeudi l’OM se déplace à Lisbonne pour y affronter Benfica. Les supporters marseillais avaient prévus d’y faire un déplacement après que les deux clubs se soient unis pour réclamer que tout soit mis en oeuvre pour organiser cela. Ce mardi soir, benfica a publié un communiqué affirmant que les places des Marseillais seront annulées. L’OM répond dans la foulée et ne compte pas en rester là.

« L’Olympique de Marseille a pris connaissance des informations communiquées ce jour par la Préfecture des Bouches du Rhône et par le SL Benfica. En lien avec toutes les parties prenantes, notamment l’UEFA, le club considère qu’une issue favorable est encore possible et continue, comme c’est le cas depuis plusieurs jours, de tout mettre en œuvre dans l’intérêt de ses supporters afin qu’ils assistent à la rencontre de jeudi à Lisbonne. L’OM poursuivra ses efforts tant qu’il n’aura pas obtenu gain de cause pour ses supporters dont le comportement a été exemplaire cette saison en coupe d’Europe. « , a publié l’OM sur son site.

Billets annulés pour les supporters marseillais

En effet, le journaliste de la Provence Fabrice Lamperti vient de publier sur X : « Nouveau rebondissement avant Benfica-OM : le club portugais annonce dans un communiqué qu’il annule tous les billets des supporters marseillais pour le match de jeudi ! Malgré la demande des deux clubs, si les supporters marseillais pourront se rendre à Lisbonne, cela ne sera pas le cas pour les supporters portugais à Marseille !