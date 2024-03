Vente OM : Le club aurait ciblé Romain Molina !

L’Olympique de Marseille est souvent nommé comme un probable club qui pourrait se faire racheter par l’Arabie Saoudite. Ayant déclaré à plusieurs reprises que McCourt était vendeur, Romain Molina est ciblé par le club !

En cette fin de semaine, le journal L’Equipe a publié un portrait de Romain Molina, journaliste bien connu sur les réseaux sociaux. Dans cet article, on y apprend qu’il serait la cible de l’Olympique de Marseille au sujet de ses sorties sur le clan McCourt et la volonté de l’investisseur américains de vouloir vendre le club. L’OM aurait donc réfléchi à des procédures judiciaires à son encontre à plusieurs reprises. Pour rappel, le club avait déjà envoyé une mise en demeure à Thibaud Vézirian il y a quelques années pour les mêmes raisons.

Interrogé sur l’OM, Romain Molina a pointé du doigt le transfert de Kondogbia à l’OM l’été dernier. Rien d’illégal selon lui mais immoral. « Le transfert de Geoffrey Kondogbia. J’aimerai que ceux qui connaissent l’histoire la raconte un jour car ce n’est pas mon dossier. Mais quand McCourt laisse passer le transfert de Kondogbia, les mecs ce sont des génies, je leur dit bravo. Attention je n’ai pas dit que c’était illégal ! Il y a une différence entre l’illégalité et l’immoralité… C’est complétement immoral comment cela a été fait. A un moment donné on a fait surpayer McCourt et il ne dit rien. C’est le pigeon de l’année, de la décennie ! Le mec ne comprend rien, ne voit rien. Quand ça va sortir, cela va être humiliant pour McCourt. Ce n’est pas mon dossier. »

McCourt est persuadé que l’OM vaut 500-600 M€

Dans un live sur la plateforme « X » hier soir, le journaliste indépendant Romain Molina a une nouvelle fois donné son sentiment sur les rumeurs incessantes de vente du l’Olympique de Marseille qui circulent depuis plusieurs années. Sa position n’a pas changé. Il affirme que Frank McCourt se montre trop gourmand.

» Je vais dire la même chose que ce que j’ai déjà dis y’a des mois, McCourt est persuadé que l’OM vaut 500-600 M€. On lui a mis ça dans la tête. Bravo Longoria. Bah si il y croit c’est bien mais son club il va le garder un moment, » a ainsi déclaré le journaliste Romain Molina