Mercato OM: qui est Agustín Giay ?

L’OM prépare d’ores et déjà son mercato estival 2024. Selon les informations du journaliste Nicolò Schira, « de nombreux clubs européens comme Séville , Villarreal , l’OGC Nice mais aussi l’Olympique de Marseille surveillent le latéral droit de San Lorenzo Agustín Giay (né en 2004). »

Many european clubs as #Sevilla, #Villarreal, #OGCNice and #OlympiqueMarseille are monitoring #SanLorenzo’s right fullback Agustín #Giay (born in 2004). #transfers

