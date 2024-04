Vente OM : Le gros coup de gueule de Rothen envers McCourt

Ce lundi soir, Jérôme Rothen a pesté contre Frank McCourt. L’ancien joueur du PSG, maintenant consultant sur RMC n’apprécie pas le traitement de l’OM par le propriétaire américain.

L’Olympique de Marseille est sous la propriété de McCourt depuis 2016. Depuis, malgré des investissements, le club semble stagner. Pire, il régresse cette saison avec une année pleine de déception. Pour Jérôme Rothen, l’un des premiers responsables est Frank McCourt, le propriétaire du club qui pourrait mettre plus d’argent.

« J’en veux à Frank McCourt. Souvent j’ai mis en avant le fait qu’il mettait de l’argent, qu’il a acheté le club pour peu d’argent par rapport à sa fortune qui est aux alentours des 2 milliards. Ça fait de l’argent quand même. Il est classé 2000e mondial. L’OM n’a pas un propriétaire qui n’a pas d’argent. Souvent, on a dit qu’il avait peu de moyen. Non, c’est juste qu’il n’a pas envie de mettre plus. Il a de l’argent, il pourrait, explique Rothen sur RMC. Et quand tu as acheté le club pour 50/60 millions d’euros, quand tu vois sa fortune, ce n’est pas beaucoup. Alors bien sûr, il a investi des pertes. Tous les ans il doit mettre de l’argent mais c’est même ridicule par rapport à sa fortune et par rapport à l’OM. Je lui en veux surtout cette année. La stratégie de Pablo Longoria, aucune stabilité qui est récurrente à Marseille. On ne peut pas construire ni garder les joueurs. On m’a expliqué que les joueurs ne pouvaient pas rester à cause des offres mirobolantes sur certains mecs qui ont brillé sur un an… Sauf que oui, il peut les retenir. Il faut juste avoir l’envie de le faire, de construire. Et McCourt, réagit un peu trop comme l’Américain qui découvre l’OM mais qui ne met pas l’OM tout en haut. L’OM, avec cette ferveur-là, mérite d’avoir un propriétaire qui mette la main à la poche et qui attire des joueurs. »