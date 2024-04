Mercato : L’OM ne lâche pas cet attaquant ?

Pablo Longoria aurait coché le nom de Dario Osorio. L’international chilien serait encore surveillé de près par des recruteurs de l’OM, l’ailier ne sera pas bradé cet été…

Selon les informations du compte insider Danish Scout, l’OM fait partie des clubs très intéressés par le jeune talent Dario Osorio. Mais le club olympien n’est pas seul sur le coup car Chelsea, West Ham, Monaco, Stuttgart, Wolfsburg ainsi que l’Ajax Amsterdam suivent aussi l’ailier droit chilien de 20 ans. Osorio a été recruté par Midtjylland pour 5 millions d’euros en provenance du Club Universidad de Chile il y a tout juste un an, le club danois attendait au moins 10M€ pour laisser filer le joueur cet été. L’international chilien a marqué 5 buts en 14 matches cette saison…

Some of the clubs in attendance for this Dario Osorio masterclass:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 West Ham

🇫🇷 AS Monaco

🇫🇷 Marseille

🇩🇪 Stuttgart

🇩🇪 Wolfsburg

🇳🇱 Ajax https://t.co/fj63613ZXr pic.twitter.com/DXAKYSM6Hz

