Vente OM : Lizarazu ne croit pas McCourt !

Sur Téléfoot ce dimanche, Frank McCourt a une nouvelle fois martelé qu’il ne vendrait pas le club. Bixente Lizarazu, présent sur le plateau, ne croit pas l’homme d’affaires américain.

Avant de rentrer aux Etats-Unis, Frank McCourt a donné une interview à Téléfoot. Grégoire Margotton a pu poser des questions au propriétaire de l’Olympique de Marseille.

C’est encore plus ! Il ne faut pas exagérer… — LIZARAZU

Evidemment, l’Américain a été questionné sur la vente du club. Veut-il, oui ou non, vendre l’OM? Sa réponse est la même que sur RMC et La Provence : le club appartient à ses enfants et il souhaite le conserver dans sa famille le plus longtemps possible. Bixente Lizarazu qui était sur le plateau n’a pas du tout pris pour argent comptant cette déclaration… Surtout après que McCourt ait insisté sur la longévité qu’il veut avoir dans le club avec ses enfants.

« McCourt avait dit la même chose quand il était propriétaire des Dodgers à Los Angeles. Il a revendu deux ans après. Là en plus, il dit qu’il va s’installer sur la durée… Que ses enfants, ses petits-enfants vont prendre la suite… C’est encore plus ! Il ne faut pas exagérer… » Bixente Lizarazu – Source : Téléfoot (07/03/21)