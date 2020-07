Vente OM : Ajroudi définit (même) le profil des joueurs recherchés…

Le rachat de l’OM est dans toute les discussions des Marseillais. Lors l’interview de Mourad Boudjellal sur FCMarseile, ce dernier a précisé que ce projet engloberait toute la Méditerranée. Mohamed Ayachi Ajroud s’est à son tour exprimé concernant ce projet dans un entretien accordé à l’AFP.

Mohamed Ayachi Ajroudi a tenu à mettre les points sur les i concernant le rôle des Saoudiens pour l’OM. De plus, l’homme d’affaires souhaite faire de l’Olympique de Marseille un outil afin de transmettre des valeurs et principes…

C’est la mixité que je cherche pour l’OM — Ajroudi

« Si nous trouvons des joueurs de tous les pays autour de la Méditerranée, pourquoi pas, bien sûr, mais on peut commencer par les jeunes de ces différents pays et les former, créer une pépinière football de la Méditerranée. Tous ensemble dans la même classe et à toucher les mêmes ballons, les musulmans, les chrétiens, les juifs, les druzes, les athées, les sans religion… Quand j’étais enfant, à Gabès (Tunisie), nous étions tous mélangés, musulmans, juifs, chrétiens, maltais… C’est la mixité que je cherche pour l’OM, c’est un rêve d’enfance. »

Mohamed Ayachi Ajroudi – Source : AFP / La Croix (30/06/2020)