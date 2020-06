Vente OM : McCourt a déjà ignoré une première approche du consortium mené par Boudjellal !

Mourad Boudjellal était notre invité aujourd’hui dans Débat Foot Marseille. Il a notamment expliqué qu’une première approche de son consortium avait été ignorée il y a quelques temps…

« C’est difficile de discuter avec l’OM. Pour tout vous dire, on a déjà fait une tentative d’approche de Frank McCourt, il y a quelques temps, restée sans réponse donc là on essaye de faire un petit peu de bruit. En se disant que bon là, il va répondre. On est un peu allés sous son balcon et on s’est mis à chanter. On espère qu’il descende nous faire un bisous pour discuter. Je ne vous en dirais pas plus.

Vous avez vu que l’homme d’affaires chargé de réunir les fonds a dit que les choses se passaient plutôt bien pour l’instant, que c’était constructif donc on va en rester là. Mais il y a beaucoup de choses qui sont sorties dans la presse… C’est une technique, pas de mon fait… Je dis simplement qu’on a des fonds susceptibles de racheter l’OM si Mr McCourt est vendeur… Si ne l’est pas, on ne va pas lui mettre un pistolet sur la tête… (…) Après il y a certaines personnes qui sortent des chiffres parce que bien sûr ça les arrange. Ça peut permettre de dire « regardez, même si j’ai perdu beaucoup d’argent, c’est pas très grave voilà les offres qu’on a… » Et puis ça fait gagner du temps. Nous, on est dans une stratégie tout à fait apaisée et ce que je peux vous dire c’est que tout semble se passer tout à fait normalement. »

Mourad Boudjellal – Source : Football Club de Marseille

