Vente OM : McCourt doit attendre…

Dans un contexte agité en interne, la question d’une éventuelle vente de l’Olympique de Marseille refait surface. Mais selon RMC Sport, Frank McCourt ne serait pas pressé de céder le club, préférant attendre un environnement économique plus favorable.

Un contexte interne qui relance les spéculations

Les récentes turbulences au sein de l’Olympique de Marseille, entre les démissions avortées de Medhi Benatia, de Roberto De Zerbi et la mise en retrait de Pablo Longoria, ont logiquement ravivé les interrogations autour de l’avenir du club. Dans ce climat instable, la perspective d’une vente par Frank McCourt a de nouveau émergé dans l’actualité de l’OM.

Pourtant, aucun élément concret ne vient confirmer une volonté immédiate du propriétaire américain de se désengager. Au contraire, plusieurs observateurs estiment qu’un tel timing serait peu opportun, notamment en raison du contexte économique actuel du football français.

Une stratégie de valorisation avant toute décision

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Sur les ondes de RMC Sport, le chroniqueur David Gluzman a mis en avant une logique financière claire. « Quel intérêt pour Frank McCourt de céder son club alors que plusieurs indicateurs, dont les droits TV domestiques, sont au plus bas ? », a-t-il déclaré.

Dans cette optique, l’OM pourrait chercher à consolider sa position sportive en Ligue 1, avec un objectif de présence régulière dans le top 3, tout en maîtrisant ses investissements. « Tu peux très bien être plus compétitif que maintenant en investissant moins. À la place de McCourt, je piloterais le club en mode equity minimum, je pousserais le sponsoring et la création de valeur dans l’effectif en attendant un climat macro meilleur », a ajouté Gluzman.

Arrivé en 2016, Frank McCourt avait acquis l’Olympique de Marseille pour environ 45 millions d’euros plus des dettes à combler. Depuis, ses investissements sont estimés à près de 600 millions d’euros. Dans ces conditions, une revente semble davantage conditionnée à une hausse de la valorisation du club qu’à une décision précipitée.