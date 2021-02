Vente OM : McCourt est prêt à écouter l’intérêt des Saoudiens mais…

Ce lundi, le journaliste Ben Jacobs a publié plusieurs tweets sur la vente de l’Olympique de Marseille. Selon ses informations, Frank McCourt est prêt à écouter.

Le journaliste Ben Jacobs s’est à nouveau exprimé sur son compte Twitter à propos de la vente de l’Olympique de Marseille après avoir affirmé un intérêt du prince Bin Talal.

Selon ses informations, Frank McCourt est prêt à écouter les propositions et est ouvert à la discussion mais ne souhaite pas non plus se débarrasser de l’Olympique de Marseille. Il affirme également que McCourt n’est pas pressé.

A LIRE : Vente OM : Un journaliste anglais confirme des négociations avec Ben Talal

Quelques précisions également sur les récentes rumeurs à propos de l’OM : McCourt n’aurait pas reçu d’offre de 400M€ et qu’aucun accord n’aurait été trouvé. La dette, le COVID ainsi que les problèmes liés aux droits TV français font que le prix serait revu à la baisse…

Just so nothing gets lost in translation here:

Yes, there is Saudi interest

Yes, the parties have spoken

No price agreed

McCourt prepared to listen, but he won’t accept just to rid himself of the club/break even. Sale has to be worthwhile or he’ll wait. He’s in no rush.

— Ben Jacobs (@JacobsBen) February 1, 2021