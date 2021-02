Vente OM : Un journaliste anglais confirme des négociations avec Ben Talal

Le fantasme de la vente OM suscite toujours autant de réactions auprès des supportes marseillais. Cette option reste une issue pour ceux qui aspirent à une fin de l’ère Eyraud. Le journaliste Ben Jacobs remet une pièce dans la machine.

En effet, le journaliste du Guardian, Ben Jacobs affirme que si le fameux PIF n’est pas impliqué dans un possible rachat de l’OM, ce n’est pas le cas de l’Arabie Saoudite. Ce dernier précise que le prince Ben Talal serait dans le coup. Cependant, l’incertitude des droits TV, qui ne s’arrange pas, bloque toute avancée d’autant que les discussions ne seraient qu’au tout début. Enième affirmation qui demande bien sûr confirmation…

« Véritable intérêt de l’Arabie. Le PIF n’est pas (et n’a jamais été) impliqué … alors ne paniquez pas Newcastle. Pourparlers à un stade précoce et aucun prix convenu. Le prince Talal est impliqué. McCourt veut un prix élevé mais le désordre des droits de la télévision française doit être résolu sinon il ne l’obtiendra pas. » Ben Jacobs – source : Twitter (01/02/2021)

Marseille takeover update 👀

Genuine interest from Saudi. PIF not (& have never been) involved… so don’t panic #NUFC fans. Talks at early stage & no price agreed. Prince Talal is involved. McCourt wants high price but French TV rights mess must be resolved or he won’t get it.

— Ben Jacobs (@JacobsBen) February 1, 2021