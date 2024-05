McCourt à Marseille? Aubameyang a tranché ! Conceiçao + un plan B pour Longoria? Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : McCourt à Marseille? Aubameyang a tranché ! Conceiçao + un plan B pour Longoria?

OM : Pourquoi McCourt est à Marseille?

Frank McCourt est à Marseille ce mardi comme nous l’informe L’Equipe. Voici pourquoi il est venu rencontrer les dirigeants.

Les dirigeants marseillais recevront ce mardi la visite du propriétaire du club, Frank McCourt. L’Américain n’était plus venu depuis plusieurs mois en France et son arrivée était extrêmement attendue par les supporters qui lui reprochent son manque d’investissement.

« Frank McCourt à Marseille demain pour un aller-retour express, visite à la Commanderie et plan de comm’ post-saison. Cette visite express, attendue depuis la mi-mai, ne coïncidera pas avec la conclusion du dossier du coach. Ce sera une visite pour louer le fameux nouveau projet de 3 ans, et avancer sur la refonte stratégique et opérationnelle du club », explique Mathieu Grégoire, le journaliste de L’Equipe sur son compte X.

McCourt ne veut pas vendre le club à l’heure où on se parle !

Alors que notre journaliste Benjamin Courmes l’interroge sur une arrivée improbable de Zinédine Zidane à l’OM, notre invité le journaliste de l’Equipe Mathieu Grégoire en a profité pour faire une mise au point sur les rumeurs de Vente OM. « Zidane à l’OM ? Non ! McCourt ne veut pas vendre le club à l’heure ou on se parle ! Je pose quand même régulièrement la question, il n’est pas dans une optique de vente. Pourquoi il garde le club, c’est une bonne question à laquelle je n’ai pas la réponse. Il est très mystérieux sur ça, on ne le voit plus et toutes nos demandes d’interviews sont retoquées. (…) Il faut vraiment que le club aille dans le mur, que cela soit au niveau des supporters comme en 2021, on a l’impression qu’il ne prépare pas trop la suite et qu’il use ses dirigeants jusqu’à la corde. On a l’impression qu’il faudrait une catastrophe sportive ou autre pour qu’il lâche l’affaire avec les dirigeants en place pour qu’il prévoit un plan B ou C et qu’il s’intéresse de nouveau à son club. D’un point de vue financier, économique et pérennité il fait le job par rapport à Bordeaux ou Lille, sur ça il assure une véritable pérennité. Il est très absent sur le management mais quand il faut payer il est là. Il y a du bon et du moins bon. Tu as le deuxième budget, la plus grosse masse salariale de l’historie du club, l’OM est le deuxième club en termes d’investissement sur les 7 dernières années même s’il faut voir avec Textor qui dépense beaucoup. Il ne réclame pas trop de vente, car par exemple Rennes et Monaco font de gros achats mais ils font aussi de grosses ventes… »

Mercato OM : Sollicité, Aubameyang a tranché ?

Sollicité par le club d’Al-Shabab, Pierre-Emerick Aubameyang va-t-il céder aux avances financières du club saoudien ? Selon FootMercato, l’OM veut le conserver et le joueur serait sur la même longueur d’onde !

Rédacteur en chef du média Footmercato, Sébastien Denis fait le point concernant l’avenir d’Aubameyang à l’OM. « Concernant Pierre-Emerick Aubameyang, rien de nouveau sous le soleil. Ça fait 4 ans que l’Arabie Saoudite lui tourne autour, Al Shabab était déjà là en 2023. Volonté forte de rester à l’OM avec qui il est sous contrat encore deux saisons. » L’attaquant dispose d’un gros salaire et a été l’une des rares satisfactions.

L’Olympique de Marseille pourrait voir Aubameyang quitter le club dès cet été ! L’attaquant gabonais est pisté par le club saoudien Al-Shabab. L’écurie est actuellement 9e du championnat et cherche du renfort afin de faire une meilleure performance lors des saisons à venir. Seulement, les Marseillais n’ont pas forcément de quoi s’inquiéter puisque d’après L’Equipe, l’ancien joueur d’Arsenal n’est pas forcément intéressé par le projet.

« Au vu de ses ambitions sportives, il n’est pas certain de le voir céder aux juteuses sirènes du Golfe. Autre sujet, Al-Shabab ne fait pas partie des clubs les plus nantis d’Arabie saoudite et le projet devra être validé par le Royaume. Le club regarde aussi d’autres dossiers de pointes expérimentées, comme celui d’Alexandre Lacazette (OL) et de l’Algérien Baghdad Bounedjah, qui vient de quitter Al-Sadd (Qatar) », explique le quotidien sportif.

Falcao, admiratif d’Aubameyang !

Aubameyang a réalisé une grosse saison avec l’Olympique de Marseille. Si bien que le Gabonais a terminé meilleur buteur de l’Europa League. beIN Sports a partagé une interview de l’international colombien Radamel Falcao. L’attaquant passé par l’AS Monaco le félicite !

« Je voudrais féliciter Aubameyang pour être devenu le meilleur buteur d’Europe League. Il a réalisé de grandes performances au fil des ans et a eu une carrière magnifique et admirable. J’admire sa façon de jouer et sa finition, je tiens à le féliciter ! », a déclaré l’attaquant.

Mercato OM : C’est chaud avec Conceição… mais Longoria tente de garder un plan B ?

L’OM cherche un nouvel entraîneur et a fait de Sergio Conceiçao sa priorité. Le Portugais a bien décidé de quitter le FC Porto et les Marseillais font le forcing pour le récupérer. Pour autant, Pablo Longoria tenterait de convaincre un autre coach d’attendre…

En effet, selon l’Equipe, « les Marseillais veulent toutefois rester prudents et tentent de garder des solutions de repli. Ils ont ainsi demandé hier matin à Franck Haise de ne pas se précipiter avant de s’engager pour un autre projet, mais le Lensois donne toujours sa priorité à Nice. Celle de l’OM ne fait plus aucun doute et il ne reste plus qu’à foncer. »

L’OM espère que Haise va attendre un peu ?

Depuis quelques jours, la piste menant à Sergio Conceiçao prend de l’ampleur. Le FC Porto devrait s’en séparer et les Marseillais ont jeté leur dévolu sur l’ancien entraîneur du FC Nantes. D’après Fabrizio Romano, la décision de quitter le FC Porto a déjà été prise mais il n’a pas encore choisi sa prochaine destination.

De son côté, l’Olympique de Marseille continue le forcing afin de s’attacher ses services. Le club aimerait avancer le plus vite possible sur ce dossier comme l’expliquait L’Equipe ces derniers jours. Le but étant d’aller le plus rapidement afin d’être prêt pour le mercato et préparer au mieux la saison prochaine.

Mon dernier match ? Oui, pour être honnête, ça m’a traversé l’esprit

« Mon dernier match ? Oui, pour être honnête, ça m’a traversé l’esprit. Le plus important est le match de Coupe. Mon avenir ne dépend d’aucune conversation. Celui qui décide de mon avenir, c’est moi. Si je dois quitter le FC Porto, ce sera avec un sentiment de gratitude, une immense gratitude. Et avec le sentiment du devoir accompli. Mon sentiment est que j’ai été à la hauteur des exigences du FC Porto », a déclaré l’ancien coach du FC Nantes devant les journalistes.