Vente OM: McCourt veut vendre à un fonds d’investissement américain ?

Alors que la rumeur concernant la vente de l’Olympique de Marseille est toujours d’actualité, le média de référence Le Monde estime que Franck McCourt et ses équipes travaillent dans l’optique d’une vente à un fond d’investissement américain.

Selon le Monde, « le businessman de Boston Frank McCourt, propriétaire de l’Olympique de Marseille (OM) depuis 2016, est donné partant depuis des mois. » Le média précise que comme du côté du TFC, l’équipe de Franck McCourt s’activerait pour céder ses parts de l’OM à un fonds d’investissement américain. Une nouvelle pièce dans la machine de la Vente OM qui est de plus en plus espérée par les supporters marseillais en particulier cette saison avec les résultats moyens et le jeu proposé…

Selon @lemondefr : « A Marseille et à Toulouse, les propriétaires actuels, américains, s’activeraient pour céder leur place à des compatriotes. Le businessman de Boston Frank McCourt, propriétaire de l’#OM depuis 2016, est donné partant depuis des mois. »#VenteOM — OManiaque (@OManiaque) January 23, 2024

Dans l’After Foot, Daniel Riolo a affirmé que Frank McCourt est vendeur car cela est une « emmerde » pour lui de détenir l’OM. Tout serait une « affaire de prix » selon l’éditorialiste.

« C’est un affaire de prix. Aujourd’hui, il en veut un peu cher »

⚪🔵 Julien Fournier avec des Saoudiens à l’OM ? Il répond dans l’After ! 🗣 « J’ai un attachement particulier à ce club et cette ville. Pour y répondre, une personne a pris contact avec moi (…) Mais Frank McCourt n’est pas vendeur. » #RMClive pic.twitter.com/NPEhAKrZFE — After Foot RMC (@AfterRMC) December 5, 2023

« McCourt est obligatoirement vendeur car il n’a aucun intérêt à être là. Si tu me démontres qu’il a intérêt à côté oui, aujourd’hui il n’en a pas. C’est un affaire de prix. Aujourd’hui, il en veut un peu cher. Il demande 400 millions d’euros. Mise à part pour un saoudien, dans le marché français actuel c’est très compliqué. Au début, McCourt est venu, il avait des vues sur certains business dans la ville, tout cela ne s’est pas fait. À l’heure actuelle, c’est juste une emmerde pour lui d’avoir l’OM. Il n’a pas de plaisir, il n’aime pas le football. Évidemment qu’il vend si une personne met la somme nécessaire.«