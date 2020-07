Vente OM : Molina affirme qu’au final, « il n’y a rien ! (…) c’est une grande partie de bluff. »

Dans une vidéo posté sur sa chaîne Youtube, le journaliste indépendant, Romain Molina démonte le projet de rachat de l’OM porté par Mohamed Ajroudi.

Le journaliste d’investigation Romain Molina affirme, sources et documents à l’appui, que le projet porté par Mohamed Ajroudi est un coup de bluff…

Si MBS voulait l’OM il appelle Macron — Molina

« Au final il y a quoi ? il n’y a rien ! A partir de rien il s ont fait jaillir quelque chose. Dans les banques d’affaires, on appelle cela le « retainer », il y avait tellement de margoulin que maintenant pour ouvrir un dossier, il faut donner une part fixe. Par exemple si le dossier fusion / acquisition est de 50M€, il faut donner 1M€. Mais il n’est pas allé voir ce genre de banques, il est allé voir Wingate, j’aimerai bien savoir quel est le montant du retainer… Si ça foire ça sera pas lui ça sera le Qatar. Ajroudi a un aplomb pas possible, et Boudjellal lui donne une grosse crédibilité. Mais c’est une grande partie de bluff. Il a fait une numéro de communication qui vaut des millions pour rien. Tout le monde lui sert la soupe aujourd’hui. Il n’a aucun réseau en Israël, il n’y a rien du tout… La théorie de l’écran de fumée pour que l’Arabie Saoudite puisse récupérer l’OM, on a envie d’y croire, mais l’Arabie Saoudite est sur le point de racheter Newcastle. Ils y vont directement, ils ne vont pas envoyer Ajroudi. Si MBS voulait l’OM il appelle Macron. Ils passeraient pas la GIP. A l’ambassade française en Ryad on me dit il n’y a aucune relation avec Ajroudi… Cette théorie est fumeuse. » Romain Molina – source : Youtube