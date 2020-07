Vente OM : La banque Wingate confirme être derrière le projet Ajroudi !

Annoncé par l’AFP, la banque Wingate est bien celle qui travaille avec Mohamed Ajroudi pour le projet de rachat de l’Olympique de Marseille.

Interrogé par Foot Mercato, le co-fondateur de la banque Wingate, Stéphane Cohen, a confirmé être en relation avec Mohamed Ajroudi pour son projet de rachat de l’Olympique de Marseille.

Tout ce qui s’échange est confidentiel — CO FONDATEUR DE WINGATE

« On travaille pour Monsieur Ajroudi depuis plus semaines, pour ne pas dire plusieurs mois. Effectivement il nous a demandé de nous occuper de ce projet, qui n’est encore qu’un projet à ce stade. On a accepté parce que l’OM c’est un club de foot et une entreprise. Ce qu’il a cherché en nous mandatant, c’est de structurer un process. C’est de la confidentialité, l’un des premiers fondements de la banque d’affaires. Tout ce qui s’échange est confidentiel. Quand on décide de communiquer, on communique tous ensemble. Dans tous les mandats que nous avons signés dans le cas de l’OM, il y a cette clause »

Stéphane Cohen (Co-fondateur de la banque Wingate) – Source : Foot Mercato