Vente OM : Molina livre quelques détails sur l’Arabie Saoudite et Bin Talal !

Ce jeudi soir, Romain Molina s’est exprimé brièvement sur la vente OM dans un long Space sur son compte Twitter. Très peu bavard sur le sujet, il a en tout cas affirmé que Bin Talal n’était pas associé au club !

L’Olympique de Marseille fait l’objet de plusieurs rumeurs autour d’une vente. Cela est reparti après l’annonce du rachat de Newcastle par l’Arabie Saoudite. En Italie notamment, on évoque un probable investissement avec l’Inter Milan mais aussi avec l’OM !

Walid Bin Talal, qu’il paie déjà ce qu’il doit, lui. — Molina

Sur son Space sur Twitter ce jeudi soir, Romain Molina a été questionné à ce sujet. Ce dernier affirme qu’il n’a pas plus de détails mais précise toutefois que les Saoudiens ne comptent pas venir à Marseille et que le prince Walid Bin Talal n’aurait pas l’intention de racheter le club.

« Les saoudiens à l’OM ? Non, ils n’ont jamais été là. Et encore moins Walid Bin Talal. Qu’il paie déjà ce qu’il doit, lui. Ça me fait rire les gens qui parlent de lui. Et j’ai aucune idée de ce qu’il va se passer à l’OM. » Romain Molina – Source : Space Twitter (18/11/21)

Si tu veux obtenir une meilleure offre t’as besoin de ça — Molina

En revanche, le journaliste a précisé les raisons pour lesquelles Frank McCourt a réinjecté de l’argent dans le club. D’après lui, le propriétaire américain tente de re-qualifier le club en Ligue des Champions afin de mieux le vendre.

« L’OM, il faut le laisser en ligue des champions pour le vendre. Donc j’ai toujours pas changé ma position depuis un an et demi. C’est toujours le cas, même les pas avec le reste. Mais voilà pourquoi les gens ils disaient, pourquoi l’OM a réinvesti cet été, c’est que le OM en a besoin économiquement. Parce que si tu veux que ton club soit attirant au niveau économique et obtenir une meilleure offre et bah t’as besoin de ça. C’est aussi simple que ça.Voilà, voilà ce que je peux dire, ne vous enflammez pas. Après je n’ai rien dit d’autre, c’est le plan qu’ils ont. Et ce qui est logique aussi parce que ton club, il faut qu’il soit le le plus haut donc c’est normal et bonne chance évidemment à l’Olympique de Marseille à ce niveau-là. » Romain Molina – Source : Space Twitter (18/11/21)