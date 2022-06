Vente OM : Nouveau démenti, le PIF intéressé par un autre club français?

L’Olympique de Marseille serait-il en vente? Pour Romain Molina, il y aurait des discussions avec l’Arabie Saoudite… Le journaliste Ben Jacobs aurait enquêté sur une vente du club et confirme qu’il n’y a rien concernant l’OM !

La semaine dernière, le journaliste Romain Molina balançait une énorme bombe sur l’Olympique de Marseille ! D’après ses informations, il y aurait bien des discussions concernant une vente du club de la part de Franck McCourt !

« Oui, l’OM est bien en pourparlers pour une vente. McCourt a sondé le marché depuis deux ans. Sa première volonté était de vendre à un autre groupe américain dont je n’ai pas le nom… Il y a ce vieux serpent de mer saoudien. Il y a un an et demi on leur a proposé le dossier et ils ont regardé. Là il y a une accélération qui s’est pas au printemps dernier. Le fond souverain saoudiens est en pourparlers avec l’OM pour racheter le club. Je ne sais pas si c’est en négociations exclusives mais ça pourrait se terminer dans le mois . Depuis des mois, des discussions se sont intensifiées. » Source : Romain Molina (journaliste indépendant)

Pourtant de son côté, le journaliste Ben Jacobs dément ces informations ! Après avoir enquêté à ce sujet pendant des mois la saison dernière, l’Anglais aurait de nouveau pris contact avec l’Arabie Saoudite. Ses sources démentent une vente de l’OM par le PIF. En revanche, on lui aurait expliqué qu’il y a eu des discussions pour racheter les Girondins de Bordeaux il y a quelques mois !

« Je suis à nouveau interrogé sur une éventuelle prise de contrôle de Marseille par le PIF. Aucune vérité dans les liens. Des sources du PIF disent que le seul club français qu’ils ont sérieusement envisagé d’acheter (et il y a des mois) était Bordeaux » Ben Jacobs – Source : Twitter (06/06/22)

Being asked again about a possible PIF-led takeover of Marseille. No truth in links. PIF sources say the only French club they seriously considered buying (and months back) was Bordeaux.

