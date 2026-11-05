Régulièrement cité parmi les investisseurs potentiels autour de l’Olympique de Marseille, Rodolphe Saadé vient d’apporter une clarification concernant ses ambitions sportives. Le groupe CMA CGM a formellement démenti tout projet de rachat du Rugby Club Toulonnais. Une mise au point qui intervient alors que son nom continue de circuler dans le dossier de l’avenir financier de l’OM.

Le nom de Rodolphe Saadé revient régulièrement dans les discussions autour d’une éventuelle évolution de l’actionnariat de l’OM. Mais ces derniers jours, c’est du côté de Toulon que le patron de CMA CGM était annoncé comme un possible repreneur.

Une hypothèse désormais écartée par le groupe marseillais.

CMA CGM : « Nous n’avons aucun projet en ce sens »

Selon But Football Club, qui a interrogé une source haut placée au sein de CMA CGM, le groupe ne prévoit pas de racheter le Rugby Club Toulonnais.

« Nous n’avons aucun projet en ce sens », a répondu cette source au média.

Un démenti qui avait également été communiqué dès le 2 novembre au site spécialisé Blog RCT, directement contacté par le service de presse de CMA CGM.

La rumeur évoquait une possible implication de Rodolphe Saadé dans la succession de Bernard Lemaître, actuel propriétaire du club varois.

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Et concernant l’OM ?

Cette clarification intervient alors que Frank McCourt chercherait à s’entourer de nouveaux partenaires financiers pour poursuivre son projet à Marseille.

Comme nous l’expliquions récemment, le journaliste Jean-François Pérès a évoqué une possible arrivée d’investisseurs avant le prochain passage devant la DNCG↗.

Le nom de CMA CGM figure parmi les hypothèses avancées, sans qu’aucune négociation ou entrée au capital ait été confirmée.

Cette question a également été abordée dans notre dernier Débat Foot Marseille consacré à l’avenir financier de McCourt↗.

Il faut toutefois distinguer les deux dossiers. Le refus de racheter le RC Toulon ne signifie pas que CMA CGM envisage d’investir dans l’OM. Il ne constitue pas davantage un démenti spécifique à une éventuelle prise de participation dans le club phocéen.

D’ailleurs, l’entourage de Rodolphe Saadé avait déjà écarté l’hypothèse d’un rachat de l’OM à court terme↗.

Pour le moment, le partenariat commercial entre CMA CGM et l’Olympique de Marseille reste donc le seul engagement confirmé du groupe auprès du club. Quant à l’arrivée de nouveaux investisseurs aux côtés de Frank McCourt, aucune opération n’a encore été officialisée.