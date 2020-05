Vente OM : Nouvelle rumeur, des discussions avancées avec Al-Walid Bin Talal…

Même si le président Eyraud qualifie les rumeurs de vente de l’OM comme des « fake news », Franck McCourt ne dira pas non si une belle offre arrive. La rumeur d’un intérêt et même de négociation avec le milliardaire et prince saoudien Al-Walid Ben Tala refont surface…

Alors que l’entourage du propriétaire aurait estimé le prix du club à 250M€ , le média italien TWM annonce que des discussions avancées existent avec le prince Al-Walid Bin Talal. Le milliardaire saoudien avait déjà pris des renseignement en 2014, il serait décidé à passer à l’action. Selon TWM, « au cours des dernières semaines, son bras droit a déjà rencontré plusieurs directeurs sportifs, en particulier Antero Henrique (ancien DS du PSG) » afin de constituer un organigramme. Le média italien estime que le prince saoudien voudrait investir massivement mais il existerait encore un obstacle important…

Un rachat de l’OM avec le Vélodrome dans le package… Fake news ?

En effet, le média explique que le rachat du club ne pourra pas se faire sans celui du Stade Vélodrome. Alors que l’OM a récupérer l’utilisation complète, Al-Walid Bin Talal aimerait racheter véritablement le stade à la Mairie et donc à son créancier Arema. Nouvelle rumeur sans fondement ? Une chose est certaine cela s’active en coulisse autour d’un possible rachat de l’OM à court ou moyen terme…