Vente OM : « On souffre », la demande de Zeroual à Emmanuel Macron

Venu à Marseille, Emmanuel Macron a été interpellé par Rachid Zeroual, président des South Winners. Ce dernier lui a réclamé de l’aide pour trouver de nouveaux investisseurs !

L’Olympique de Marseille appartient depuis plusieurs années maintenant à Frank McCourt. Ces dernières semaines, les rumeurs autour d’un rachat de l’Arabie Saoudite sont revenues sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron était à Marseille ce lundi et était en visite dans la cité les Campanules. Rachid Zeroual, président des South Winners, était présent et en a profité pour poser une question au président de la République.

« Aidez-nous à trouver des investisseurs, on souffre », a lâché le supporter marseillais devant les médias. Une séquence qui a fait le tour des réseaux sociaux et qui a moyennement été accueillie par certains.

La France, pour les dirigeants saoudiens, c’est un peu un lieu de villégiature pour l’été

Le journaliste du Figaro spécialisé sur le Moyen-Orient, Georges Malbrunot s’est exprimé en interview sur la Vente OM. Il a expliqué qu’un rachat de l’OM n’était pas à l’ordre du jour et que la situation était compliquée :

« Je n’ai pas d’information factuelle sur ce dossier-là. Ils achèteront un club car cela fait partie de leur stratégie. Le Qatar a un grand club, les Émirats Arabes Unis ont un grand club, et eux, il n’y a pas de raison qu’ils n’aient pas de grand club. S’ils ont besoin d’avoir un club en France après Newcastle ? Pas forcément. Ils ont déjà Newcastle. La France, pour les dirigeants saoudiens, c’est un peu un lieu de villégiature pour l’été. MBS a acheté son grand château près de Paris. On ne fait plus partie des priorités saoudiennes en termes d’investissements. Ils aiment beaucoup la France, mais c’est un peu le folklore. Beaucoup de Saoudiens aiment la France, mais c’est plus un lieu de villégiature que d’investissements. Ils savent que l’économie française n’est pas en très bonne santé, la France a des problèmes avec l’Islam. Et tout cela jette une ombre sur l’image de la France dans leur pays. »