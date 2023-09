Vente OM : « Qui est le mieux placé que Zinedine Zidane pour entraîner l’OM avec des moyens illimités? »

En cas de rachat de l’Olympique de Marseille, Zinédine Zidane pourrait débarquer sur le banc en tant que manager général d’après France Bleu Provence. Le Français aurait déjà donné son accord. Un profil validé par Jérôme Rothen !

Et si Zinédine Zidane débarquait à l’OM? C’est l’information qui a fait grand bruit ce jeudi en provenance de France Bleu Provence ! La radio explique qu’en cas de rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite, la légende du football français aurait donné son accord… De quoi alimenter le fantasme des Marseillais de le voir un jour entraîner leur équipe de cœur. Pour Jérôme Rothen, il serait l’homme parfait pour gérer un tel projet !

Zidane, le chef d’orchestre parfait pour une vente OM?

‘Le fantasme? Il existera toujours tant que ça aura pas été effectif. Il y aura toujours ce fantasme quand il se passe des choses bizarres dans ce club où il y a une énorme pression, où il y a une crise comme en ce moment, rappelle Jérôme Rothen dans son émission sur RMC. Automatiquement, il y a un banc qui se libère et les gens tout de suite reviennent à la référence : c’est Zinédine Zidane sur le banc. On a enquêté. Parce qu’on a aussi entendu des choses hier sur le fait que Zidane avait été contacté, ce qui est totalement faux par Pablo Longoria pour prendre la suite de Marcelino. Donc ça, c’est la première chose. Donc on ne va pas parler de cette rumeur là parce que c’est une fausse rumeur. Par contre, que les gens imaginent à Marseille et les passionnés du football ont en général du football français. C’est un rêve que nourrissent l’envie que l’OM soit racheté par un milliardaire ou quelque chose qui ressemble au Paris Saint-Germain avec le Qatar. Où c’est plus qu’un milliardaire. Comme l’Arabie Saoudite par exemple. Parce que ça, c’est dans la tête de pas mal de gens qui ont sorti le #VenteOM depuis cinq ans. Donc tout le monde s’est dit tiens, ils vont être rachetés par l’Arabie Saoudite, Ils vont avoir encore plus de moyens que les Qataris et donc automatiquement on va recruter des grands joueurs. Et si tu recrute des grands joueurs automatiquement, t’as aussi un grand chef d’orchestre. Et qui est le mieux placé que Zinedine Zidane pour entraîner l’OM avec des moyens illimités ?’