Vente OM – Riolo : “Richard pourrait venir serrer la vis et préparer ça…”

Présent au stade Vélodrome pour la présentation du futur président Stéphane Richard, Franck McCourt a été interrogé sur l’éventuelle arrivée de nouveaux partenaires au capital de l’OM. En parallèle, Daniel Riolo a livré une analyse prudente sur les conséquences sportives et économiques à court terme.

Une nouvelle gouvernance et des interrogations financières

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Ce vendredi, en marge de la présentation de Stéphane Richard comme futur président de l’Olympique de Marseille, Franck McCourt a répondu aux questions autour de l’ouverture du capital du club. Le propriétaire américain n’a pas confirmé de changements immédiats, mais le sujet des investisseurs reste au cœur des discussions autour de l’OM, dans un contexte économique tendu pour les clubs de Ligue 1.

Cette prise de parole intervient alors que la nomination de Stéphane Richard, ancien dirigeant d’Orange, marque une évolution importante dans la gouvernance du club marseillais. Son arrivée officielle est prévue le 2 juillet, comme annoncé en conférence de presse.

Riolo anticipe une période délicate sans Ligue des champions

Sur RMC Sport, dans l’émission After Foot, Daniel Riolo a livré une analyse détaillée de cette nomination et de ses implications possibles. « C’est quelqu’un qui a l’expérience d’avoir acheté du foot. À l’époque d’Orange. Il n’en voulait plus après, parce qu’il disait que ça n’était pas rentable. Il a également été proche de l’OM par le biais d’Orange, qui était sponsor maillot », a-t-il rappelé.

Le journaliste évoque également une possible évolution capitalistique : « Le profil, plus le bruit qui court et qui devient de plus en plus insistant qu’il y a de nouveaux partenaires et actionnaires dans le club… On le sait, que les clubs français sont à vendre, mais à force de le dire pour l’OM, ce patron-là pourrait venir serrer la vis et préparer ça. Ce n’est pas impossible. Il a le profil pour préparer ça. »

Enfin, Daniel Riolo met en garde sur les conséquences sportives d’une non-qualification en Ligue des champions : « Ça dit à quel point, dans une saison qui est en train de se terminer de façon cabossée, car le sportif, on sait que le directeur sportif a la tête ailleurs puisqu’on sait qu’il va s’en aller, et qui semble au bout de l’histoire… Nouveau président, s’il n’y a pas la fameuse Ligue des Champions, mon Dieu qu’est-ce qui va se passer l’année prochaine. »

Dans un contexte d’incertitudes sportives et financières, l’Olympique de Marseille aborde donc un tournant stratégique majeur, entre restructuration interne et attentes élevées autour de ses résultats en championnat.