Vente OM: Rothen prend la défense de McCourt et fustige les supporters marseillais !

Sur les ondes de RMC Sport, Jérôme Rothen a fait part de son agacement concernant les rumeurs de vente à l’Olympique de Marseille. Le journaliste a pris la défense du propriétaire américain Frank McCourt.

Jérôme Rothen a pris la défense de Frank McCourt lors de son émission Rothen s’enflamme. Le consultant ne comprend pas les rumeurs perpétuelles autour d’une hypothétique vente de l’OM. « Je ne comprends pas cette dérive actuelle sur la vente du club. Il y en a qui ont sorti l’info du siècle soi-disant il y a quelques années maintenant. On est en 2023, on en est toujours au même stade, a-t-il déploré. Ça peut ne pas satisfaire tout le monde, mais il y a un actionnaire qui injecte de l’argent, pour avoir les joueurs qu’il y a actuellement et les récentes recrues. Alors je veux bien que Pablo Longoria soit un magicien avec des moyens limités, mais il y a un propriétaire qui veut redresser la barre au niveau économique et ce sera le cas au mois de juin. Et pour autant, quand il faut mettre la main à la poche, il le fait. Le recrutement de Vitinha, l’arrivée d’Alexis Sanchez avec les salaires accordés. 500M€ en 7 ans. Il y a eu de l’investissement de fait, ça se respecte déjà« , a affirmé l’ancien joueur du Paris Saint-Germain.

A LIRE AUSSI: Ex-OM: Jorge Sampaoli proche d’une sélection ?

Rothen accable les supporters de l’OM

D’après Rothen, le club olympien a déjà un propriétaire assez riche et les supporters devraient être satisfaits. « J’en veux à tous les supporters qui souhaitent que l’OM soit racheté, parce que quand McCourt a racheté le club, ils n’étaient pas beaucoup à toquer à la porte. Faites aujourd’hui avec les moyens de McCourt, c’est comme ça. Je veux bien qu’on me parle d’un rachat de l’OM, mais il n’y a pas beaucoup de personnes qui souhaitent racheter l’Olympique de Marseille, parce que sinon ça ferait belle lurette que McCourt, avec tout ce qu’il prend dans la tronche, aurait déjà vendu. Faites déjà avec l’actionnaire en place« , a-t-il ajouté.