Ex-OM: Jorge Sampaoli proche d’une sélection ?

Largué en championnat brésilien et éliminé de la Copa Libertadores, Jorge Sampaoli avait été remercié de Flamengo, fin septembre dernier. L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille serait sur le point de rebondir en Amérique du Sud.

Libre de tout contrat depuis son limogeage fin septembre du club brésilien de Flamengo, Jorge Sampaoli serait en passe de retrouver un banc.

Sampaoli à la tête du Pérou ?

Déjà sélectionneur du Chili entre 2012 et 2016 puis de l’Argentine entre 2017 et 2018, l’ex-coach de l’OM pourrait à nouveau prendre les rênes d’une sélection sud-américaine. Selon les informations d’Olé, le technicien de 63 ans intéresserait le Pérou et devrait succéder à Juan Reynoso, plus que jamais sur la sellette, après la nouvelle défaite des Péruviens contre la Bolivie (2-0) ce jeudi. Le Pérou occupe actuellement la dernière place des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026.

D’après Foot Mercato, la Fédération péruvienne de football aurait également repéré un autre candidat, Jorge Fossati. L’entraîneur de 70 ans vient tout juste de remporter le championnat péruvien avec Universitario de Deportes.

