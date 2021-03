Vente OM – Vezirian : « J’en parlerai quand ce sera officiel ! « 

Malgré la lenteur du dossier Vente OM, Thibaud Vezirian confirme lors du live de Massilia Foot que le processus continue mais qu’il ne peut pas en parler pour le moment.

Depuis la mise en demeure de l’Olympique de Marseille et sa vidéo qui a fait grand bruit, Thibaud Vezirian se fait discret sur le dossier de la vente.

je continue d’avoir des informations même si je ne communique plus

Sur ses réseaux sociaux ou sa chaîne YouTube, le journaliste et chroniqueur de la Chaîne L’Equipe ne parle plus d’une probable vente de l’OM. Pourtant, ce vendredi soir, il s’est exprimé sur le live de Massilia Foot, affirmant qu’il sortira du silence lorsque ce sera officiel.

« Pour le moment, je n’ai pas le droit de parler publiquement de ce sujet. J’en parlerai quand ce sera officiel. J’ai fait mon travail, je continue là-dessus et je continue d’avoir des informations même si je ne communique plus. Je suis un peu moins obnubilé mais je continue de suivre. Je comprends la logique et on se retrouvera quand ce sera le moment. » Thibaud Vezirian – Source : Massilia Foot (19/03/21)