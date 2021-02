Vente OM : Vézirian mis en demeure par le club !

Selon les informations de La Provence, Thibaud Vezirian, journaliste qui a divulgué des informations sur la vente du club, a été mis en demeure par l’OM !

Le journaliste Thibaud Vezirian qui a publié plusieurs vidéos sur la vente de l’Olympique de Marseille a reçu une mise en demeure. Le club estime que ces informations sont « toutes plus fausses les unes que les autres puisque le club n’a jamais été à vendre et qu’aucune offre ne lui a jamais été adressée par quiconque. C’est un catalogue de déclarations non étayées et d’affabulations« ,

La vente? Le club ne l’est toujours pas, ni à ce jour ni à l’avenir — OM

Il lui est également demandé de retirer ses vidéos sur sa chaîne YouTube et « de bien vouloir cesser de diffuser toute information relative à la vente de l’OM, opération qui n’a jamais été envisagée, et qui ne l’est toujours pas, ni à ce jour ni à l’avenir »

