Vente OM : Vezirian persiste et dément formellement les informations de ce journaliste anglais !

Dans un live sur sa chaîne YouTube, Thibaud Vezirian a été questionné sur les informations livrées par Ben Jacobs. Il dément formellement ce que le journaliste anglais a publié sur son compte Twitter.

Ce lundi, Ben Jacobs a publié ses dernières informations sur la vente de l’Olympique de Marseille.. Selon ce dernier, l’Arabie Saoudite n’a plus l’intention de racheter le club.

🚨 Marseille takeover update. Told Prince Talal has now ended his interest in OM. There will be no Saudi deal. Parties couldn’t agree a price despite on-off talks since last November. As per my last update McCourt is not prepared to sell unless an astronomical offer is tabled.

— Ben Jacobs (@JacobsBen) April 5, 2021