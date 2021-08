Vente : Vézirian persiste, un « Nouvel OM se construit » !

La vente de l’Olympique de Marseille serait toujours d’actualité selon Thibaud Vézirian. Le consultant de la chaîne L’Equipe s’est à nouveau exprimé à ce sujet sur son chaîne YouTube où il évoquait notamment l’arrivée de Lionel Messi au PSG.

Ce mardi, l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain a fait grand bruit sur les réseaux sociaux et notamment chez les supporters marseillais. Thibaud Vézirian qui avait annoncé une vente de l’Olympique de Marseille il y a près d’un an était en direct sur sa chaîne YouTube et s’est exprimé au sujet de l’arrivée de l’Argentin.

L’OM s’équipe, l’OM se bâtit et ça ne se fait pas en un seul mercato — VEZIRIAN

Questionné une nouvelle fois sur la probable vente de l’Olympique de Marseille, le chroniqueur de la Chaîne L’Equipe n’en démord pas : il se passe bien quelque chose à Marseille, en atteste le recrutement des joueurs et la restructuration des différentes cellules du club.

« La vente, on en a parlé. On sait ce qu’il en est. J’en ai parlé en février. La vente, je me suis tue parce qu’on me l’a demandé. J’ai reçu une mise en demeure, des menaces de mort, des menaces professionnelles sur mes contrat avec qui je travaillais. C’est pour ça que j’ai arrêté et que je vous laisse voir tous les indices que vous avez sous les yeux. J’avais annoncé qu’il y allait avoir 10 à 15 arrivées du côté de l’OM : c’est ce qu’il se passe. J’avais annoncé qu’il n’y aurait rien avant le 1er juillet en terme de vente et d’achat, c’est ce qu’il s’est passé parce que quand on fait une vente, il faut arrêter les comptes au 30 juin. Voilà, maintenant je suis tranquille les amis. Votre nouvel OM qui se bâtit, qui se construit de A à Z vous l’avez sous les yeux. La cellule de recrutement est devenue désormais l’équivalent des plus grands clubs du monde avec notamment l’arrivée de David Friio, l’arrivée de monsieur Cardoze à la communication… Ce sont des pointures dans leur domaine. L’OM s’équipe, l’OM se bâtit et ça ne se fait pas en un seul mercato. Souvenez-vous du PSG en 2011 quand il s’est lancé dans cette folle armada, c’était Cissokho, Chantôme, Menez, Pastore, Verratti qui arrivait de D2… L’OM construit ! » Thibaud Vézirian – Source : YouTube (10/08/21)