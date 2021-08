Mercato – Vente OM : 250M€, un budget prévisionnel qui pose beaucoup de questions !

Alors que le championnat reprend dans moins d’une semaine, le budget prévisionnel de l’OM pour la saison 2021/2022 a été révélé. D’après un article écrit par Sportune, il serait estimé à 250 millions d’euros.

L’information est sortie hier dans la soirée. Le budget prévisionnel de l’OM pour la saison 2021/2022 aurait fuité. Après avoir arraché une qualification pour disputer l’Europa League cette saison, Sportune révèle au sein d’un article que l’OM aurait prévu son budget à hauteur de 250 millions d’euros. Depuis la nomination de Pablo Longoria à la présidence du club, Frank McCourt redouble d’efforts pour redresser la situation financière de l’OM.

En effet, depuis son arrivée à Marseille en 2016, le club est chaque saison déficitaire. L’Américain souhaite donc remonter la pente et se veut ambitieux pour les prochaines saisons. Depuis l’éviction de Jacques-Henri Eyraud et la nomination de Pablo Longoria à la présidence, Frank McCourt s’est rendu à de nombreuses reprises du côté de Marseille pour assurer son engagement au sein de l’OM.

L’OM, 2ème budget le plus élevé de Ligue 1

Comme le révèle Sportune dans son article, avec 250 millions d’euros, l’OM deviendrait le 2ème budget le plus élevé du championnat. En effet, le club phocéen se situerait juste derrière Paris et à ex-æquo avec le budget de Lyon. La saison dernière, le budget prévisionnel était deux fois moins important, mais finalement, le club avait dépensé le double.

Sportune révèle qu’il s’agirait d’un budget « record » pour l’OM… Suffisant pour relancer les théories sur une probable vente du club. Toutefois, le journaliste de L’Équipe, Mathieu Grégoire, a partagé sur son compte Twitter un tableau révélant que l’OM était le troisième budget le plus élevé en Ligue 1 la saison dernière avec le même montant de 250 millions d’euros.

C’est un projet générationnel – Frank McCourt

Frank McCourt l’avait affirmé lors de son retour à Marseille. Il souhaite s’inscrire dans la durée à l’OM et compte faire de nombreux efforts pour améliorer la situation du club dans les mois à venir.

« Le club n’a jamais été à vendre, il ne l’est pas aujourd’hui et il ne le sera pas demain. Je ne veux pas qu’il y ait le moindre malentendu sur ce point. Ce club sera accompagné par mes enfants et mes petits-enfants après moi. C’est un projet générationnel. C’est un club de football fantastique, avec beaucoup de passion. Nous l’avons d’ailleurs senti récemment. Elles sont parvenues jusqu’à moi. C’est la raison pour laquelle je les démens formellement. J’aimerais trouver le moyen d’empêcher les gens de continuer à les propager. Je serai toujours transparent à ce sujet, je ne mens pas, je n’ai jamais voulu vendre l’OM. L’OM n’est pas à vendre. Je pense que c’est à Pablo de me présenter un budget (sourire). Ce qui est sûr, c’est que vous me verrez plus souvent. Avec le Covid, je n’avais pas pu venir ces derniers mois. J’espère que la crise sanitaire sera bientôt derrière nous et que je pourrai vite revenir ressentir cette passion et vibrer à Marseille. » Frank McCourt – Source : La Provence (02/03/2021)