Le refus du vestiaire de consentir un nouvel effort salarial, les dernières nouvelles du groupe avant Toulouse et les mots très francs de Facundo Medina ont rythmé l’actualité marseillaise de ce samedi. Voici les trois informations OM à retenir avant la réception du TFC au Vélodrome.

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1. Le vestiaire a refusé une nouvelle baisse de salaire

D’après les informations publiées ce samedi par Foot Mercato, la direction de l’OM a sollicité plusieurs joueurs disposant des rémunérations les plus importantes afin d’obtenir une nouvelle réduction salariale. La démarche est intervenue dans un contexte financier toujours surveillé, mais elle n’a pas reçu l’accord des intéressés. Les détails de cette tentative et de la réponse du vestiaire sont à retrouver dans l’article FCM↗.

Cette réponse ne signifie pas qu’une mesure collective a été imposée : les discussions rapportées ont porté sur des demandes individuelles et les joueurs concernés ont choisi de ne pas y donner suite. L’épisode intervient alors que le club cherche toujours à maîtriser sa masse salariale. Aucun montant précis ni nouvelle négociation n’a été officialisé par l’OM à ce stade.

2. Gouiri disponible, Meïté encore incertain avant Toulouse

En conférence de presse vendredi 30 octobre, Bruno Genesio a annoncé qu’Amine Gouiri serait disponible pour la réception de Toulouse, malgré une absence à l’entraînement liée à des raisons personnelles. Bamo Meïté avait de son côté été malade dans la nuit précédant la conférence, sans qu’un forfait définitif soit prononcé. Le point complet sur les retours et les absences figure dans l’article consacré au groupe marseillais↗.

Neal Maupay et Angel Gomes ont repris leur place dans la rotation après leurs indisponibilités récentes, tandis que Derek Cornelius reste absent de longue durée. Le groupe officiel n’ayant pas encore été communiqué, ces éléments servent seulement à dessiner les options du staff. Genesio conserve plusieurs solutions au milieu et en attaque pour le match de dimanche à 20 h 45.

3. Facundo Medina porte un regard très dur sur son passage à l’OM

Dans un entretien accordé à Canal+ et diffusé vendredi 30 octobre, Facundo Medina a dressé un bilan sans détour de sa saison marseillaise. Invité à juger ses propres performances, l’ancien défenseur olympien a répondu publiquement avec une franchise particulièrement rare :

« 26 matchs de merde. Je n’ai rien fait. »

Cette formule sévère résume sa frustration, malgré le plaisir de retrouver d’anciens partenaires. Ses déclarations et leur contexte sont repris dans l’article complet↗.

Medina a également décrit cette réunion comme un moment particulier, heureux de revoir des coéquipiers et des amis. Il s’est dit enthousiaste à l’idée de partager à nouveau un moment avec eux, sans transformer son retour en règlement de comptes. Son constat ne constitue donc pas une attaque contre le club ou le vestiaire, mais une autocritique de ses propres performances. Le défenseur assume clairement de ne pas avoir répondu à ses attentes pendant son passage à Marseille.