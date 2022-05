Victoire à Lorient, des blessés de retour face à Rennes? Simeone toujours dans le viseur de Longoria? Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : Victoire à Lorient, des blessés de retour face à Rennes? Simeone toujours dans le viseur de Longoria?

FCL – OM (0-3) : Grosse victoire de Marseille, mais 4 nouveaux blessés !

L’Olympique de Marseille s’impose face à Lorient (0-3) lors de cette 36e journée de Ligue 1. Dieng, Guendouzi et Gerson sont les buteurs du soir ! Par contre Caleta Car, Bakambu, Gerson et Dieng sont sortis sur blessure (ou précaution)…

FCL

0 3 OM 39′ Dieng 48′ Guendouzi 67′ Gerson

LE ONZE de l’OM FACE à Lorient

Mandanda

Rongier Saliba Caleta-Car PeresKamara

Guendouzi Gueye

Under Bakambu Gerson

Le match

Jorge Sampaoli doit faire sans Payet, Milik et Harit forfaits face à Lorient. Gueye est titularisé, du coup Gerson monte d’un cran. L’OM tente de construire face à un bloc bas des bretons, les olympiens changent de côté pour trouver des espaces. Les marseillais essayent de combiner mais il y a encore trop d’erreurs techniques… Bakambu s’est blessé, l’attaquant laisse sa place à Dieng (16′). Enorme occasion, Gerson est trouvé au second poteau par Peres mais sa tête est sortie par Dreyer (22′) ! L’OM pousse et enchaine les corner, le bloc olympien reste haut, beaucoup de ballons sont récupérés haut. Enorme double parade de Dreyer ! Il sort une tête de Dieng suite à un corner, puis la frappe de Gueye (25′). L’OM doit toujours composer avec ce manque d’efficacité, incapable d’ouvrir le score cela expose à un contre… But de Dieng suite à un bon pressing de Under sur Morel, un bon centre pour le Sénégalais qui marque au second poteau d’un acrobatique extrer’ ! (0-1 /39′). L’OM marque juste avant la mi-temps, le pressing de Guendouzi et Under a été payant. L’OM se fait peur dans les arrêts de jeu, sur un corner, le défenseur Laporte est seul mais ne cadre pas sa tête. L’OM mène au score à la mi-temps, un avantage mérité car l’OM a eu le ballon et les meilleurs occasions

Guendouzi marque le 0-2 dès l’entame, Gerson talonne, Peres trouve le milieu de terrain qui termine (0-2 / 49′). Caleta Car semble s’être blessé à la cuisse, il laisse sa place à Kolasinac, Peres passe dans l’axe (52′). L’OM domine cette rencontre et marque en fin de première mi-temps et dès le début de la seconde, un match maitrisé à l’heure de jeu. Gerson est à la conclusion d’une belle action et d’un superbe centre de Dieng bien lancé par Rongier (0-3 / 67′) ! Gerson et Dieng se sont blessés, ils laissent leur place à Lirola et Luis Henrique. L’OM maitrise le ballon dans cette fin de rencontre. Une rencontre tranquille pour les marseillais, mais la question des blessés va se poser même si Abardonado a confié au micro de Canal+ qu’il y avait aussi de la précaution. Saliba sera suspendu face à Strasbourg. Grosse victoire cependant avec 3 points d’avance sur Monaco et une différence de but équivalente !

Mercato OM : Longoria piste toujours cet attaquant argentin?

L’Olympique de Marseille ne semble pas avoir trouvé la solution au poste d’attaquant. Pablo Longoria aurait toujours gardé en tête le nom de Giovanni Simeone.

Avec les problèmes au poste d’attaquant qui s’accumulent, il faudra que l’Olympique de Marseille prenne de grandes décisions lors du prochain mercato. Jorge Sampaoli semble préférer les joueurs techniques à ce poste plutôt que des buteurs comme Milik.

Simeone toujours dans la short-list de Longoria?

Pablo Longoria n’a pas oublié l’une des ses anciennes pistes : Giovanni Simeone. Le président marseillais observait le buteur argentin la saison dernière et force est de constater qu’il brille sous le maillot d’Hellas Verone en Serie A.

D’après les informations de But Football Club, l’Argentin est sur la short-list de Longoria. Après une saison (16 buts en Serie A pour 33 matchs joués), il serait évalué entre 20 – 25 millions d’euros. En tout cas, Jorge Sampaoli veut des recrues.

La Ligue des champions doit générer un investissement plus important — Sampaoli

Le coach fera un bilan en fin de saison et devra s’accorder avec le reste de la direction afin de se projeter sur la saison prochaine. L’investissement qui se fera lors du mercato estival dépendra forcément d’une qualification en Ligue des Champions. L’entraîneur en a parlé en conférence de presse ce vendredi.

« Il faudra voir comment l’équipe termine la saison, connaître les ambitions du club. Il faudra voir si l’effectif avait la capacité de jouer tant de matchs, tant de compétitions. Un bilan devra être fait par le staff et par les dirigeants. Il faudra ensuite une décision du club, du propriétaire, pour savoir où il souhaite aller. Tout va dépendre de notre fin de saison. La Ligue des champions doit générer un investissement plus important. La Ligue Europa, ce n’est pas pareil. Est-ce que les jeunes joueurs auront été à la hauteur? Les dirigeants verront. Chacun a son point de vue. Où le club doit-il aller? Avec qui et avec quoi? Plusieurs voies sont possibles. Il faut prendre en compte le sportif et l’économique » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (06/05/22)

OM – Guendouzi : « Il y a un peu de blessés mais on aura récupéré une bonne partie des joueurs pour Rennes »

L’Olympique de Marseille a remporté son match face à Lorient sur le score de 3-0 ! Guendouzi était au micro de Paganelli et a annoncé des retours face à Rennes !

L’Olympique de Marseille a pris les trois points face à Lorient ce dimanche à 17h05. Une victoire qui permet aux Marseillais de reprendre la deuxième place à Monaco et d’appréhender les deux prochaines rencontres avec un peu plus de sérénité.

C’est de très bonne augure pour la suite, on a une semaine maintenant pour préparer le match à Rennes — Guendouzi

Malgré quelques blessés lors de ce match, Mattéo Guenoduzi est confiant pour leur retour. Une semaine devrait permettre aux Marseillais de se remettre sur pieds et jouer face à Rennes. Cela concerne certainement Dieng, Gerson, Caleta-Car ou encore Bakambu sortis sur blessure lors de ce match.

« Tout le monde a pris du plaisir ce soir. C’est toujours une immense fierté de marquer un but. 3-0, le score est mérité. On a fait un bon match dans l’ensemble… On avait à coeur de se rattraper par rapport à l’élimination en Conference League et le dernier match que l’on raté contre Lyon à domicile. C’est de très bonne augure pour la suite, on a une semaine maintenant pour préparer le match à Rennes. Ce sera une finale à jouer là-bas. Ce sera un match compliqué. Il y a un peu de blessés mais cette semaine on va bien récupérer. On aura récupéré une bonne partie des joueurs et on sera d’attaque pour le match. » Mattéo Guendouzi – Source : Canal Football Club (08/05/22)