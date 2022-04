Mercato OM: Première vente confirmée pour McCourt

Prêté par l’Olympique de Marseille depuis l’été dernier du côté de Strasbourg, Lucas Perrin réalise une très belle saison en Alsace. De quoi pousser les dirigeants strasbourgeois à lever son option d’achat…

Formé à l’Olympique de Marseille, dans le club de sa ville, Lucas Perrin a pris son envol l’été dernier en direction de Strasbourg pour acquérir du temps de jeu. Souvent remplaçant et rarement utilisé par André Villas-Boas et par Jorge Sampaoli ensuite, le minot a eu l’occasion de disputer beaucoup plus de matchs cette saison sous les ordres de Julien Stéphan. En effet, Perrin a pris part à 30 matchs toutes compétitions confondues cette saison et a même inscrit un but en Ligue 1.

Interrogé avant la rencontre face au PSG, le président de Strasbourg Marc Keller a confirmé la levée de son option d’achat de 1,5 millions d’euros. Récemment le Marseillais s’était exprimé sur son avenir pour la saison prochaine :

Je me sens bien ici–Perrin

« Comme je l’ai dit plusieurs fois, je me sens bien ici. Après, moi, je reste focalisé sur la saison, sur les cinq derniers matchs. Je pense qu’on a de belles choses à vivre. C’est mon agent et le président qui gèrent ça avec l’OM. C’est à eux de se mettre d’accord s’il doit y avoir quelque chose ou pas. Ce ne sont pas mes affaires et je ne reste concentré que sur le foot. Honnêtement, je suis au courant de rien. Moi, je suis bien ici, je me sens bien, il y a une bonne ambiance. Donc oui, j’aimerais bien rester ici. » Lucas Perrin – Source: Conférence de presse (22/04/2022)

👉🏼Au micro de @PVSportFR, le président de Strasbourg a annoncé que l’option d’achat de Lucas Perrin, d’environ 1,5M€, a été levée cette semaine. #TeamOM pic.twitter.com/MGpaQWXrP6 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) April 29, 2022

Il s’était déjà exprimé sur sa nouvelle aventure en Alsace :

Retrouver du plaisir et enchainer les matchs– Perrin

« Je suis à Strasbourg pour retrouver du plaisir et enchaîner les matchs. Pour moi, qui n’ai connu que l’Olympique de Marseille, ce changement constitue le début de ma carrière. Une nouvelle étape loin du cocon familial. Je suis très heureux de rejoindre le Racing. J’ai beaucoup aimé mon échange avec le coach et le projet cohérent et ambitieux qui m’a été présenté » Lucas Perrin— Conférence de presse (14/07/21)