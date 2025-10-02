Vincent Labrune pense tenir sa revanche grâce à l’OM, le PSG et Monaco !

Deux jours après la victoire de l’OM contre l’Ajax Amsterdam (4-0) et celle du PSG face au FC Barcelone (1-2), le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Vincent Labrune, s’est exprimé dans un communiqué transmis ce jeudi matin. Le dirigeant a salué les performances des trois représentants français en Ligue des champions, dont Monaco, auteur d’un nul accroché contre Manchester City (2-2).

“Bravo à nos clubs qui ont porté avec brio nos couleurs face à des adversaires de très haut niveau en Ligue des champions”, a déclaré Labrune. “Le démarrage de la campagne européenne de Paris, Marseille et Monaco confirme ce que nous répétons depuis des mois : le football français monte en puissance, collectivement.”

Un pied de nez aux critiques et une ambition européenne

🤝 Vincent Labrune, président de la Ligue de football professionnel a chaudement félicité les trois clubs engagés en Ligue des champions qu’il interprète comme un pied de nez aux critiques.https://t.co/sasXPG7QYq pic.twitter.com/MFlezVvgGJ — RMC Sport (@RMCsport) October 2, 2025

Dans sa prise de parole, le patron de la LFP n’a pas caché sa satisfaction face aux critiques récurrentes entourant le football hexagonal. “On nous annonçait la faillite. La réalité, c’est un football français qui gagne et qui avance”, a-t-il lancé, insistant sur le spectacle offert en Ligue 1, les stades pleins et le succès populaire de l’offre Ligue 1+.

Au-delà de cette séquence d’orgueil, Vincent Labrune a fixé un nouvel objectif : la quatrième place à l’indice UEFA. Cette position, actuellement occupée par l’Allemagne, garantirait quatre qualifiés directs pour la prochaine Ligue des champions. Si la France occupe régulièrement la cinquième place, le retard reste conséquent. Depuis le début de la saison, l’Allemagne a encore accentué son avance (5.714 points cumulés contre 4.357 pour la France).

Une bataille collective pour le football français

Labrune rappelle que cette conquête passera par des performances continues de l’ensemble des clubs engagés en Coupes d’Europe. Les sept représentants français devront donc briller pour espérer combler l’écart avec la Bundesliga. Un défi de taille, mais qui correspond à l’ambition affichée d’un football français en reconstruction et déterminé à retrouver une place de choix sur la scène continentale.

En toile de fond, cette sortie intervient dans un climat particulier pour le président de la LFP. Contesté par certains acteurs du football professionnel, il pourrait voir l’élection interne du collège de Ligue 1, prévue ce jeudi, redistribuer les équilibres de pouvoir. Mais pour l’heure, Vincent Labrune se place résolument dans une dynamique positive, porté par les succès récents de l’OM, du PSG et de Monaco.