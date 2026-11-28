Après les incidents survenus lors d’OM-Levski Sofia, Bruno Genesio a condamné les violences et les comportements observés en tribunes. L’entraîneur marseillais s’attend à une sanction de l’UEFA, que le club acceptera.

Voir sur YouTube

La victoire↗ de l’Olympique de Marseille contre le Levski Sofia, jeudi en Ligue Europa, a été éclipsée par les affrontements entre supporters. Le bilan fait état de 11 blessés, dont cinq personnes transportées à l’hôpital, tandis que deux enquêtes judiciaires ont été ouvertes, notamment pour violences volontaires aggravées et incitation à la haine.

Bruno Genesio reconnaît le risque d’une sanction

Interrogé en conférence de presse avant le déplacement de l’OM à Auxerre, Bruno Genesio a expliqué que son équipe avait été préoccupée par les événements survenus dans les tribunes. L’entraîneur marseillais n’a pas souhaité commenter la future décision de l’instance, tout en admettant qu’une sanction était probable.

« Moi, je ne m’occupe pas des sanctions. Il y a une instance. La sanction… On sait qu’il y a une grande chance qu’il y ait une sanction et on l’acceptera. »

Déjà en sursis après des incidents survenus au Vélodrome lors de la réception de l’Atalanta, l’OM risque au moins un match à huis clos. De son côté, le Levski↗ Sofia demande une exclusion de la Ligue Europa. Aucune décision définitive de l’UEFA n’est toutefois mentionnée dans les éléments disponibles.

Les violences et les provocations condamnées

Bruno Genesio a condamné les violences commises pendant la rencontre, tout en dénonçant également les comportements attribués à certains supporters bulgares. Le texte fait état de saluts nazis et de cris de singe, tandis que les supporters marseillais impliqués auraient utilisé des ceintures et des engins pyrotechniques.

« Je condamne les violences commises lors de ce match, comme je condamne aussi le comportement des supporters bulgares qui ont mimé des saluts nazis ou poussé des cris de singe, ce qui n’a pas sa place dans une enceinte de football comme dans la vie de tous les jours. »

L’OM a déposé deux plaintes, l’une contre les supporters bulgares et l’autre contre ses propres supporters. Elles portent notamment sur une provocation publique à la discrimination et sur des violences volontaires en réunion avec arme lors d’une manifestation sportive.

Genesio retient aussi la prestation de l’OM

Malgré le contexte extra-sportif, l’entraîneur marseillais a également insisté sur la performance réalisée par son équipe face au Levski↗ Sofia. Grâce à son succès 1-0, l’OM s’est relancé dans la course à la qualification parmi les 24 premiers de la Ligue Europa.

« L’équipe a été préoccupée par ce qui s’est passé dans la tribune. »

Bruno Genesio a décrit la rencontre comme un match contrôlé, marqué selon lui par la maturité de ses joueurs. Il estime que cette prestation doit servir de référence pour la suite de la compétition.