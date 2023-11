Incidents OM-OL: Quand seront jugés les actes racistes des supporters lyonnais ?

La commission de discipline de la LFP a décidé ce mardi, deux jours après le report du match entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, de placer en instruction le dossier concernant « le comportement des supporteurs lyonnais dans l’espace visiteur » du stade Vélodrome. Une décision qui sera rendue le 22 novembre.

Deux jours après le report du match entre l’OM et l’OL à la suite du caillassage du bus rhodanien et de la blessure de Fabio Grosso au visage et de son adjoint à l’oeil, la commission de discipline de la LFP a décidé de placer en instruction le dossier concernant « le comportement des supporteurs lyonnais dans l’espace visiteur« . De nombreux actes racistes ont été observés dans le stade Vélodrome.

Décision rendue le 22 novembre

« Au regard de la gravité des faits, la commission de discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction. La décision sera rendue à l’issue de la séance du mercredi 22 novembre, à 18h, au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport », a précisé la LFP dans un communiqué.

⚠️ Les décisions de la Commission de Discipline de la LFP du soir sont connues ! 🧐https://t.co/NmK5Qo0YvB — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) October 31, 2023

La commission de discipline ne se prononcera pas sur les incidents d’avant match, les faits s’étant déroulés à l’extérieur du stade sur la voie publique, en dehors de son périmètre d’action.