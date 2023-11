Longoria vise un milieu offensif cet hiver ? Grosso déjà de retour après les incidents ? Quand seront jugés les actes racistes des supporters lyonnais ? Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi: Longoria vise un milieu offensif cet hiver ? Grosso déjà de retour après les incidents ? Quand seront jugés les actes racistes des supporters lyonnais ?

Mercato OM: Longoria vise un milieu offensif cet hiver ?

L’OM va devoir faire avec plusieurs absents importants lors de la CAN en janvier prochain. Les milieux offensifs Harit, Sarr et Ndiaye seront vraisemblablement convoqués avec leurs sélections. Pablo Longoria aurait dans son viseur un milieu offensif expérimenté…

En effet, des recruteurs surveillent attentivement le championnat du Danemark et le nom de Nicolai Vallys est évoqué comme un élément qui intéresse l’OM. Le joueur de 27 ans joue au Brøndby IF, il a marqué 6 buts en 12 matchs et délivré une passe décisive. Le joueur un milieu offensif axial qui peut évoluer sur les deux côtés. Vallys, 1m89 a fait ses débuts en sélection et pourrait changer d’air dès le mercato de janvier.

L’OM vise Nicolai Vallys ?

Cependant, l’OM n’est pas le seul club à suivre ses performances, car comme l’explique le journal danois Ekstra Bladet, le Betis, Wolfsburg, Manchester United, Aston Villa, Southampton et le PSV Eindhoven sont aussi intéressés. Vallys dispose d’un contrat long jusqu’en juin 2026, son transfert est évalué à 3M€ selon le site Transfermarkt.

OM-OL: Grosso déjà de retour ?

D’après les informations de L’Equipe, Fabio Grosso a déjà fait son retour au camp d’entraînement de Lyon ce mardi. Le coach italien devait prendre 30 jours d’ITT d’après le procureur.

Ce dimanche la rencontre entre l’OM et Lyon n’a pas pu être jouée à cause du caillassage du bus de l’OL. Fabio Grosso a été touché au visage par une canette d’après les dernières informations. Ce dernier a beaucoup saigné et aurait pu même perdre la vue.

Le procureur de Marseille annonçait ce lundi soir que le coach italien avait 30 jours d’ITT, l’empêchant donc d’exercer son métier. Seulement, le journal L’Equipe affirme que l’ancien champion du monde avec l’Italie a été aperçu au camp d’entraînement lyonnais ce mardi. « Vêtu d’un survêtement du club et d’une casquette cachant sa blessure », comme le raconte le quotidien sportif, il aurait assisté à l’entraînement du jour avec ses adjoints. Il serait d’ailleurs présent ce mercredi matin également.

« Fabio Grosso a reçu une ITT de 30 jours », annonçait le procureur de Marseille ce lundi

« Un certain nombre d’enquêtes ont été ouvertes et un certain nombre de personnes ont été interpellées. Trois faits retiennent notre attention : l’agression et le caillassage du bus de l’OL, le caillassage du bus des supporters lyonnais, qui a entraîné le placement en garde à vue de deux personnes, et un certain nombre de comportements racistes dans le parcage des supporters lyonnais. Sur les neuf gardes à vue, on retrouve ce qu’on a habituellement dans les matchs de football, explique Nicolas Bessone face à la presse ce lundi (…) Les faits les plus graves sont ceux commis contre le bus de l’équipe de l’OL. Fabio Grosso a reçu une ITT de 30 jours. Aucune personne n’est à ce stade interpellée et en garde à vue pour ce chef. Les investigations continuent. À ce stade, nous n’avons pas de plainte de l’OL. Nous avons d’ores et déjà été saisis par l’avocat de la LFP. La deuxième procédure concerne les cars des supporters lyonnais. Les services de police ont procédé à deux interpellations sur place. Un homme cagoulé a été interpellé pour avoir jeté une pierre sur le car lyonnais. Il nous indique avoir reçu un projectile du car lyonnais et qu’il a simplement riposté. Le deuxième homme a été vu en train de jeter un fumigène en direction du car. Il reconnaît lui aussi sa responsabilité et assure lui aussi qu’il s’agissait d’une riposte, qu’il a été victime d’un jet de fumigène. La troisième affaire est liée aux supporters du parcage lyonnais. Certains ont fait des saluts nazis et des cris de singe. Personne n’a été interpellé à ce stade. Le dispositif me laisse penser qu’il n’y a aucune défaillance. Quand il y a des carences complètes, ça me va très bien de chercher les responsabilités. Mais le premier responsable est celui qui voit le bus des joueurs de Lyon, qui se saisit de pierres, d’un fumigène… La responsabilité, c’est celle-là. À ce stade, je n’ai aucun élément qui me laisse penser qu’il y a une défaillance dans le système de sécurité. »

Incidents OM-OL: Quand seront jugés les actes racistes des supporters lyonnais ?

La commission de discipline de la LFP a décidé ce mardi, deux jours après le report du match entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, de placer en instruction le dossier concernant « le comportement des supporteurs lyonnais dans l’espace visiteur » du stade Vélodrome. Une décision qui sera rendue le 22 novembre.

Deux jours après le report du match entre l’OM et l’OL à la suite du caillassage du bus rhodanien et de la blessure de Fabio Grosso au visage et de son adjoint à l’oeil, la commission de discipline de la LFP a décidé de placer en instruction le dossier concernant « le comportement des supporteurs lyonnais dans l’espace visiteur« . De nombreux actes racistes ont été observés dans le stade Vélodrome.

Décision rendue le 22 novembre

« Au regard de la gravité des faits, la commission de discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction. La décision sera rendue à l’issue de la séance du mercredi 22 novembre, à 18h, au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport », a précisé la LFP dans un communiqué.

La commission de discipline ne se prononcera pas sur les incidents d’avant match, les faits s’étant déroulés à l’extérieur du stade sur la voie publique, en dehors de son périmètre d’action.