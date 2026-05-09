Wahi revient sur la tension face à l’OM et répond à Rulli et Medina

Ancien attaquant de l’OM, Elye Wahi est revenu sur son retour très tendu au Vélodrome sous les couleurs de Nice, dans un entretien accordé à L’Équipe. L’attaquant français a notamment évoqué son penalty marqué face à Marseille ainsi que les échanges musclés avec certains de ses anciens coéquipiers, dont Facundo Medina et Leonardo Balerdi.

L’ancien Marseillais reconnaît avoir volontairement tenté de faire retomber la pression après son geste sur penalty, alors que l’ambiance était particulièrement électrique autour de cette rencontre.

« Au départ, c’est surtout à cause de Rulli, car, à l’entraînement, à l’OM, il n’en avait arrêté pas mal. J’étais certain qu’il partirait sur sa droite. J’aurais pu frapper sur sa gauche, mais j’ai voulu faire un truc qui sorte de l’ordinaire, qui marque les esprits. Je savais que ce retour au Vélodrome ne serait pas facile pour moi, connaissant les lascars (il rigole), mais, à ce point-là, je ne pensais pas. »

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Wahi est également revenu sur les tensions observées pendant la rencontre avec plusieurs anciens partenaires marseillais. L’attaquant assure toutefois ne nourrir aucune rancœur malgré la forte agressivité aperçue sur la pelouse.

« C’est vrai que c’est allé loin et, de mon côté aussi, car je ne me suis pas laissé faire. Pourtant, je n’ai jamais eu de problèmes avec personne, dans aucun vestiaire. Et puis Medina, ma mère l’aime bien, en plus. Et moi aussi, je les aime bien, ces joueurs. Je n’ai pas eu d’explication et je ne leur en ai pas demandé. Quand on te chambre durant tout un match, il faut répondre sur le terrain et c’est ce que j’ai fait. »

Cette sortie médiatique intervient dans un contexte particulièrement tendu autour de l’OM, où plusieurs cadres sont actuellement pointés du doigt après les dernières contre-performances du club phocéen.