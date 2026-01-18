Walid Acherchour bluffé par l’OM : « Personne à part le PSG ne peut produire ça »

L’Olympique de Marseille a marqué les esprits dimanche soir à Angers. Au-delà du score spectaculaire (victoire 5-2), c’est surtout le contenu de la première période qui a fait réagir les observateurs. Parmi eux, Walid Acherchour n’a pas caché son enthousiasme en analysant la prestation marseillaise, mettant en avant l’impact grandissant de Roberto De Zerbi sur le jeu de l’OM.

Sur la première mi-temps réalisée par les Phocéens, le journaliste a livré un constat fort :

« En Ligue 1, sur la première mi-temps que j’ai vue, hormis le PSG, personne n’est capable de produire ce football-là pendant 40 minutes. »

Une déclaration qui situe immédiatement la performance marseillaise dans un registre très élevé, rarement observé cette saison en championnat.

Walid Acherchour a insisté sur la qualité du jeu proposé, autant avec le ballon que dans l’animation offensive. « J’ai beaucoup aimé. Là, je vois la patte De Zerbi », a-t-il souligné, estimant que le technicien italien commence enfin à imprimer clairement sa philosophie sur l’équipe olympienne.

Selon lui, cette montée en puissance est aussi liée à une meilleure adéquation entre le style de jeu prôné par De Zerbi et certains profils offensifs. « Je vois ce que De Zerbi peut apporter à l’Olympique de Marseille avec de meilleurs joueurs », a-t-il expliqué, évoquant notamment Paixão et Aubameyang, des attaquants davantage à l’aise dans la vitesse, les appels et les espaces.

Le journaliste rappelle toutefois que les six premiers mois ont été marqués par des ajustements complexes, avec des joueurs « peut-être pas faits pour son style de jeu ».

Malgré cet enthousiasme, Walid Acherchour a tenu à nuancer son analyse. « Maintenant, cela ne veut pas dire que l’OM ne va pas retomber dans ses travers dans trois jours ou dans une semaine », a-t-il prévenu. Un rappel de l’irrégularité qui a souvent freiné Marseille cette saison.

Cette sortie médiatique illustre bien le sentiment partagé après Angers-OM : un match référence, porteur d’espoirs, mais qui devra être confirmé dans la durée. Pour Roberto De Zerbi et son groupe, le défi est désormais clair : transformer cette démonstration en continuité.