Walid Acherchour inquiet pour l’OM !

Malgré la victoire obtenue ce samedi soir sur la pelouse d’Auxerre (0-1), Walid Acherchour a exprimé ses inquiétudes quant à l’état physique et collectif de l’Olympique de Marseille. Présent dans l’After Foot sur RMC, le chroniqueur a salué le résultat mais a pointé plusieurs signaux alarmants à l’approche du choc face à l’Atalanta Bergame, en Ligue des champions.

« Il y a des matchs dans une saison où il faut gagner salement pour retrouver une dynamique et moi je vais les attendre face à l’Atalanta au Vélodrome dans un gros match de Ligue des champions. »

Selon lui, la victoire à Auxerre ne doit pas masquer les difficultés du moment, notamment sur le plan collectif et dans la gestion des absences :

« Tu as pris tes points dans un système de jeu qui veut rien dire, dans une composition d’équipe bricolage avec tous les absents. Avant Angers, tu avais une équipe qui jouait au football avec un fil conducteur. »

A lire aussi : AJA – OM (0-1) : C’est moche, mais ça fait du bien !

Mais c’est surtout la condition physique du groupe qui inquiète Acherchour :

« Je suis inquiet sur l’aspect physique surtout. Parce qu’à un moment donné tu ne retrouveras plus cette composition d’équipe avec le retour des blessés. »

Le journaliste s’est également montré critique envers plusieurs individualités en difficulté ces dernières semaines :

« Il y a des individualités que je ne reconnais pas. O’Riley, c’est sur courant alternatif : un jour il est brillant, un jour il passe à côté. Vermeeren fait une entrée catastrophique. Pavard devait être le leader de la défense et il est inquiétant. Il y a des performances individuelles qui sont en dessous des attentes à l’OM. »

Malgré les trois points, la prestation marseillaise à Auxerre n’a donc pas totalement rassuré. L’OM devra hausser le ton dès mercredi au Vélodrome face à l’Atalanta, un match capital pour la suite de sa campagne européenne.