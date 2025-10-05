Walid Acherchour s’enflamme sur l’OM !

Présent ce samedi soir dans l’After Foot sur RMC Sport, Walid Acherchour n’a pas caché son admiration pour la performance de l’Olympique de Marseille, large vainqueur à Metz (0-3). Pour le chroniqueur, les hommes de Roberto De Zerbi confirment semaine après semaine leur montée en puissance.

“On voit la maturité marseillaise sur ce match-là”

“On voit la maturité marseillaise sur ce match-là. Forts collectivement et individuellement, ils dominent en Ligue 1. Face à Metz, on a vu leur maturité et leur qualité de jeu”, a analysé Walid Acherchour sur RMC.

L’OM, solide dans tous les secteurs de jeu, a enchaîné une nouvelle victoire convaincante après son large succès contre l’Ajax en Ligue des champions (4-0).

“Un mois de septembre grandiose”

Le journaliste a tenu à souligner la transformation spectaculaire du club phocéen :

“Ça conclut un mois de septembre grandiose, alors que cela avait été catastrophique en août.”

“Les recrues se sont très vite intégrées”

Enfin, Acherchour a mis en avant la réussite du recrutement estival :

“Les recrues se sont très vite intégrées, car il y a des joueurs de grande qualité.”

Après un début de saison hésitant, l’OM termine le mois de septembre en force, porté par un collectif soudé, des recrues déjà décisives et un jeu séduisant. Un signal fort envoyé à toute la Ligue 1 avant un mois d’octobre chargé.