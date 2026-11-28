Yassir Zabiri continue d’affoler les compteurs en Espagne. L’attaquant marocain, prêté par le Stade Rennais au Racing Santander, intéresse notamment l’OM et le FC Barcelone, mais son club actuel ne souhaite pas le perdre cet hiver.

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Yassir Zabiri↗ a encore marqué lors de la victoire du Racing Santander contre Levante (3-1). Cette nouvelle réalisation porte son total à 12 buts en 14 matchs de Liga, une efficacité qui attire l’attention de plusieurs clubs européens. L’OM et le FC Barcelone figurent parmi les formations citées dans ce dossier, tandis que le Stade Rennais reste propriétaire du joueur.

Le Racing Santander veut conserver Zabiri jusqu’en juin

Selon la SER Cantabria, le Racing Santander n’envisage pas de se séparer de son buteur avant le 30 juin prochain. Le club espagnol entend conserver son principal atout offensif jusqu’à la fin de la saison et le prêt ne comporterait aucune clause permettant de mettre fin à l’aventure dès le mercato↗ hivernal. Un départ en janvier nécessiterait donc une opération particulière. La seule hypothèse évoquée repose sur une offre exceptionnelle adressée au Stade Rennais, accompagnée d’une compensation financière importante pour le Racing Santander. Cette indemnisation viserait à compenser la perte du meilleur buteur du club en pleine saison.

Un joueur épanoui à Santander

La situation de Yassir Zabiri ne dépend pas uniquement de la position des clubs. L’attaquant↗ marocain serait satisfait de son environnement actuel et également épanoui avec sa sélection, où il est devenu un élément important. Ces éléments ne l’incitent pas à précipiter un changement dès janvier. L’intérêt du FC Barcelone possède toutefois une dimension particulière. Il y a deux ans, Zabiri avait expliqué que son plus grand rêve était de porter un jour le maillot blaugrana. Pour l’heure, le Racing Santander souhaite profiter de ses performances jusqu’à la fin de la saison, malgré l’intérêt de l’OM et du club catalan.